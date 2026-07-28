Resep Kentang Mustofa ala Chef Devina Hermawan, Dijamin Kriuk Tahan Lama!

Anti Melempem dan Renyah Tahan Lama! Resep Kentang Mustofa Garing ala Devina Hermawan yang Cocok Jadi Lauk dan Camilan (kanal YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Kentang Mustofa merupakan salah satu camilan favorit yang digemari banyak orang karena teksturnya yang renyah dan rasanya yang gurih pedas.
Di kanal Youtube-nya, Chef Devina Hermawan menghadirkan resep Kentang Mustofa yang dijamin garing tahan lama dan tidak mudah melempem.
Dengan teknik memasak yang tepat, Anda bisa membuat Kentang Mustofa yang renyah sempurna tanpa perlu khawatir hasilnya lembek atau berminyak berlebihan.
Salah satu kunci utama agar Kentang Mustofa tetap renyah dalam waktu lama adalah memastikan kentang dipotong dengan ukuran yang seragam dan dikeringkan dengan baik sebelum digoreng.
Selain itu, proses penggorengan harus dilakukan dengan api sedang agar kentang matang merata tanpa cepat gosong. Penggunaan bumbu yang pas juga membuat Kentang Mustofa semakin lezat dan kaya rasa.
Resep Kentang Mustofa ala Chef Devina Hermawan
Bahan utama yang dibutuhkan untuk membuat Kentang Mustofa cukup sederhana, yaitu kentang, bawang putih, cabai, daun jeruk, serta bumbu pelengkap seperti gula, garam, dan kaldu bubuk. Proses pembuatannya pun tidak sulit, asalkan mengikuti langkah-langkah dengan benar.
Resep Kentang Mustofa (Untuk 8 Porsi)
Bahan-Bahan:
· 1 kg kentang, kupas; 3 siung bawang merah
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