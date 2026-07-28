Resep Otak-Otak Bakar Ikan Tenggiri ala Chef Devina Hermawan, Dijamin Lembut dan Kenyal!

Potret otak-otak bakar khas Kabupaten Bintan.
JawaPos.com - Hidangan khas ini memiliki tekstur lembut dan kenyal, dengan aroma bakaran yang khas serta cita rasa gurih yang menggoda.
Kali ini, Chef Devina Hermawan menghadirkan resep spesial otak-otak bakar lengkap dengan dua jenis sambal yang akan menambah kelezatan hidangan ini.
Otak-otak merupakan makanan khas yang banyak ditemukan di daerah pesisir Indonesia. Biasanya, makanan ini dibuat dari campuran ikan yang dihaluskan dengan tepung tapioka, santan, dan bumbu rempah, lalu dibungkus dengan daun pisang dan dibakar hingga matang.
Salah satu varian yang paling populer adalah otak-otak ikan tenggiri, karena memiliki rasa gurih dan tekstur yang lebih kenyal dibandingkan dengan ikan lainnya.
Chef Devina Hermawan, yang dikenal dengan resep-resep masakan rumahan yang praktis dan lezat di kanal Youtube-nya, ia membagikan resep otak-otak bakar ikan tenggiri yang mudah dibuat, tetapi tetap mempertahankan cita rasa autentiknya.
Ditambah dengan dua jenis sambal, sambal kacang dan sambal tauco, sajian ini semakin sempurna untuk dinikmati saat berkumpul bersama keluarga di hari Lebaran.
Penasaran membuatnya? Berikut adalah bahan dan cara membuatnya!
Resep Otak-Otak Bakar (30-35 Porsi)
Bahan-Bahan:
Bahan Utama:
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