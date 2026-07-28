Kuliner Halim yang Sering Diremehkan, dari Warteg Legendaris hingga Ayam Goreng Kampung yang Bikin Kangen Berkepanjangan

JawaPos.com - Kalau mendengar nama Halim, kebanyakan orang mungkin langsung teringat pada bandara dan lalu lintas pesawat yang hilir mudik di udara.

Kawasan ini memang identik dengan dunia penerbangan, tapi di balik itu semua, Halim menyimpan sisi lain yang jarang disorot—yakni kehidupan warganya yang hangat dan ragam kuliner yang tumbuh secara alami dari waktu ke waktu.

Di sudut-sudut jalannya, ada banyak tempat makan yang mungkin tampak sederhana dari luar.

Tidak mencolok, tidak ramai promosi, bahkan kadang nyaris terlewat begitu saja. Namun justru dari tempat-tempat seperti inilah, lahir cita rasa yang jujur dan membekas.

Mulai dari warteg dengan lauk rumahan, rumah makan Padang yang selalu ramai pelanggan setia, hingga ayam goreng tradisional yang aromanya saja sudah cukup menggoda.

Baru kemudian, suasana kuliner Halim ini terasa semakin hidup ketika ditelusuri lebih jauh melalui tayangan YouTube Rumah Canda Melki, yang mengangkat sisi lain Jakarta Timur lewat deretan kuliner yang diam-diam jadi favorit banyak orang.

Daftar Kuliner Halim yang Wajib Dicoba

1. Warteg Legendaris Halim, Sederhana tapi Selalu Dirindukan

Perjalanan kuliner dimulai dari warteg yang sudah lama jadi langganan warga sekitar.