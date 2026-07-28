SEHARIAN KULINERAN DI SOLO, Dari Timlo Legendaris yang Hangatkan Pagi hingga Ayam Kampung Gurih yang Rela Dikejar Jauh Demi Sepotong Rasa (youtube Rumah Canda Melki)
JawaPos.com - Solo bukan hanya tentang kota yang tenang dengan budaya Jawa yang kental, tapi juga tentang rasa yang tumbuh dari keseharian warganya.
Di kota ini, kuliner bukan sekadar soal makan, melainkan bagian dari tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.
Setiap sudutnya seperti punya cerita sendiri—dari warung kecil pinggir jalan hingga tempat makan legendaris yang tetap ramai tanpa perlu banyak promosi.
Yang menarik, kuliner di Solo cenderung tampil sederhana. Tidak berlebihan dalam penyajian, namun justru di situlah letak kekuatannya.
Rasa yang konsisten, bumbu yang meresap, serta harga yang ramah di kantong membuat siapa pun betah berlama-lama menikmati setiap hidangan.
Baru kemudian, pengalaman kuliner ini terasa semakin lengkap saat ditelusuri melalui perjalanan YouTube Rumah Canda Melki, yang mengajak berkeliling menikmati berbagai makanan khas Solo dari pagi hingga malam.
Seharian Kulineran di Solo yang Wajib Dicoba
1. Timlo Sastro, Sarapan Legendaris Sejak 1952 yang Hangat dan Ringan
Memulai hari di Solo rasanya belum lengkap tanpa mencicipi Timlo Sastro, kuliner legendaris yang sudah ada sejak tahun 1952.
Hidangan ini menjadi salah satu ikon sarapan khas Solo yang selalu dicari.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi