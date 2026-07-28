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Zulfa Putri Hardiyati
Selasa, 28 Juli 2026 | 20.15 WIB

Kulineran di Solo, Dari Timlo Legendaris yang Hangatkan Pagi hingga Ayam Kampung Gurih yang Rela Dikejar Jauh Demi Sepotong Rasa

SEHARIAN KULINERAN DI SOLO, Dari Timlo Legendaris yang Hangatkan Pagi hingga Ayam Kampung Gurih yang Rela Dikejar Jauh Demi Sepotong Rasa (youtube Rumah Canda Melki) - Image

SEHARIAN KULINERAN DI SOLO, Dari Timlo Legendaris yang Hangatkan Pagi hingga Ayam Kampung Gurih yang Rela Dikejar Jauh Demi Sepotong Rasa (youtube Rumah Canda Melki)

JawaPos.com - Solo bukan hanya tentang kota yang tenang dengan budaya Jawa yang kental, tapi juga tentang rasa yang tumbuh dari keseharian warganya.

 Di kota ini, kuliner bukan sekadar soal makan, melainkan bagian dari tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

 Setiap sudutnya seperti punya cerita sendiri—dari warung kecil pinggir jalan hingga tempat makan legendaris yang tetap ramai tanpa perlu banyak promosi.

Yang menarik, kuliner di Solo cenderung tampil sederhana. Tidak berlebihan dalam penyajian, namun justru di situlah letak kekuatannya.

Rasa yang konsisten, bumbu yang meresap, serta harga yang ramah di kantong membuat siapa pun betah berlama-lama menikmati setiap hidangan.

Baru kemudian, pengalaman kuliner ini terasa semakin lengkap saat ditelusuri melalui perjalanan YouTube Rumah Canda Melki, yang mengajak berkeliling menikmati berbagai makanan khas Solo dari pagi hingga malam.

Seharian Kulineran di Solo yang Wajib Dicoba

1. Timlo Sastro, Sarapan Legendaris Sejak 1952 yang Hangat dan Ringan

Memulai hari di Solo rasanya belum lengkap tanpa mencicipi Timlo Sastro, kuliner legendaris yang sudah ada sejak tahun 1952.

Hidangan ini menjadi salah satu ikon sarapan khas Solo yang selalu dicari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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