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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 28 Juli 2026 | 18.37 WIB

Street Food di Jalan Kutisari Surabaya, Ada Nasi Campur Lengkap Sampai Mie Ayam Pangsit Jamur Terfavorit

Ilustrasi nasi campur Surabaya/YouTube @iansuhendra - Image

Ilustrasi nasi campur Surabaya/YouTube @iansuhendra

JawaPos.com - Kawasan Jalan Kutisari di Surabaya sebenarnya telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata kuliner lokal yang menawarkan berbagai hidangan dengan cita rasa yang lezat.

Meskipun berada di dalam kawasan pemukiman yang cukup padat, deretan street food di Jalan Kutisari Surabaya, juga tidak kalah dengan berbagai tempat makan populer di luar sana karena kelezatan menu yang ditawarkan. 

Dominasi street food dengan hidangan legendaris tersebar di sepanjang Jalan Kutisari.  Mulai dari warung makan rumahan sampai kedai mie ayam yang telah memiliki banyak pelanggan setia.

Masing-masing tempat, menawarkan cita rasa yang khas dan membuat pengunjung ingin kembali lagi.

Bagi anda yang sedang ingin berburu kuliner hidden gem yang lezat  sekaligus menikmati street food dengan harga terjangkau di Surabaya, kawasan Jalan Kutisari bisa menjadi salah satu destinasi yang bisa anda kunjungi.

Berdasarkan rekomendasi dari kanal YouTube @iansuhendra  berikut rekomendasi street food terbaik di kawasan Jalan Kutisari Surabaya

Depot Sari Rasa terletak di Jl. Kutisari Indah Utara IX No.18, Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur 60291. Depot legendaris yang ada di kawasan perumahan kutisari indah ini mampu menjual 50 jenis makanan rumahan dengan cita rasa yang gurih dan berempah.

Menu favoritnya berupa nasi campur yang terdiri dari sambal ikan tuna, ayam bakar,tahu bali,  terong goreng, serundeng, dan sambal bajak  di sini, anda juga wajib memesan es sari kacang ijo dengan rasa gurih khas dan tentunya sangat menyegarkan.

Bakso Pak Yudi berlokasi di Jl. Kutisari Sel. No.25, Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur 60291. Varian baksonya sangat lengkap mulai dari bakso halus, bakso jamur, bakso urat, siomay, dan bakso tahu.

Bakso pak yudi dibanderol dengan harga Rp 15.000 perporsinya. Teksturnya kenyal dengan rasa daging sapi yang terasa. Selain bakso urat, warung ini juga menyediakan es campur. 

Editor: Hanny Suwindari
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