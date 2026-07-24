4 Zodiak yang Bersiap Memasuki Fase Keuangan Terbaik pada 25 Juli 2026, Rezeki Datang dari Ide Berani

Ilustrasi Fase Keuangan Terbaik (magnific)
JawaPos.com - Pergerakan planet dalam astrologi sering dikaitkan dengan perubahan energi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi finansial.
Pada Sabtu, 25 Juli 2026, Neptunus membentuk aspek selaras dengan Pluto, sebuah konfigurasi yang dipercaya membawa dorongan kuat untuk mengubah cara pandang terhadap uang, peluang, dan kesuksesan.
Dalam astrologi, Neptunus melambangkan intuisi, imajinasi, serta visi masa depan, sedangkan Pluto merepresentasikan transformasi, kekuatan, dan perubahan besar.
Ketika kedua planet ini berada dalam hubungan yang harmonis, banyak orang diyakini lebih mudah melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi dan berani mengambil langkah yang selama ini hanya menjadi rencana.
Bagi 4 zodiak berikut, momen ini dipercaya menjadi awal memasuki fase keuangan yang lebih menjanjikan dikutip dari Yourtango.com pada Jumat (24/07).
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Rezeki diperkirakan tidak datang secara kebetulan, melainkan melalui keberanian mengembangkan ide, memanfaatkan kreativitas, dan mengambil keputusan yang lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya.
1. Taurus
Taurus mulai menyadari bahwa semua pemikiran dan perencanaan yang selama ini memenuhi benak ternyata bukanlah sesuatu yang sia-sia.
Berbagai ide yang sebelumnya hanya menjadi catatan pribadi kini mulai menunjukkan potensi untuk berkembang menjadi sumber penghasilan baru.
Keselarasan Neptunus dan Pluto memberikan dorongan agar Anda tidak lagi terjebak dalam keraguan.
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