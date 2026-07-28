Resep Serabi Solo Lembut dan Lentur ala Chef Devina Hermawan Dijamin Gurih!

JawaPos.com - Serabi Solo, atau yang sering disebut Surabi, merupakan makanan tradisional khas Jawa Tengah yang terkenal dengan teksturnya yang lembut, lentur, dan sedikit kenyal.

Tidak seperti serabi pada umumnya yang tebal dan padat, Serabi Solo memiliki bagian pinggiran yang tipis dan renyah, sementara bagian tengahnya tetap lembut dengan aroma khas santan.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk, simak resep lengkap Serabi Solo ala Chef Devina Hermawan yang dibagikan di kanal Youtubenya berikut ini dan coba sendiri kelezatannya di rumah!

Resep Serabi Solo (20-23 Porsi)

Bahan Adonan:

· 200 ml santan instan; 450 ml air

· 1 sdt garam; 2 lembar daun pandan

· 75 gr gula pasir; 1 butir telur

· 185 gr tepung beras; 75 gr tepung tapioka