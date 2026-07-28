Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Zulfa Putri Hardiyati
Selasa, 28 Juli 2026 | 18.30 WIB

Resep Serabi Solo Lembut dan Lentur ala Chef Devina Hermawan Dijamin Gurih!

Serabi Solo (Dok. YouTube Devina Hermawan) - Image

Serabi Solo (Dok. YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Serabi Solo, atau yang sering disebut Surabi, merupakan makanan tradisional khas Jawa Tengah yang terkenal dengan teksturnya yang lembut, lentur, dan sedikit kenyal.

Tidak seperti serabi pada umumnya yang tebal dan padat, Serabi Solo memiliki bagian pinggiran yang tipis dan renyah, sementara bagian tengahnya tetap lembut dengan aroma khas santan.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk, simak resep lengkap Serabi Solo ala Chef Devina Hermawan yang dibagikan di kanal Youtubenya berikut ini dan coba sendiri kelezatannya di rumah!

Resep Serabi Solo (20-23 Porsi)

Bahan Adonan:

·       200 ml santan instan; 450 ml air

·       1 sdt garam; 2 lembar daun pandan

·       75 gr gula pasir; 1 butir telur

·       185 gr tepung beras; 75 gr tepung tapioka

·       ¾ sdt ragi instan

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Resep Mie Aceh Istimewa ala Chef Devina Hermawan: Kuah Gurih, Rempah Melimpah! - Image
Kuliner

Resep Mie Aceh Istimewa ala Chef Devina Hermawan: Kuah Gurih, Rempah Melimpah!

Selasa, 28 Juli 2026 | 18.39 WIB

Resep Nasi Tim Ayam Jamur ala Chef Devina Hermawan, Solusi Hemat agar Nasi Tidak Terbuang! - Image
Kuliner

Resep Nasi Tim Ayam Jamur ala Chef Devina Hermawan, Solusi Hemat agar Nasi Tidak Terbuang!

Selasa, 28 Juli 2026 | 18.24 WIB

Dijamin Ketagihan! Resep Gulai Cincang Khas Padang Ala Devina Hermawan - Image
Kuliner

Dijamin Ketagihan! Resep Gulai Cincang Khas Padang Ala Devina Hermawan

Selasa, 28 Juli 2026 | 17.58 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

3

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

6

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

7

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

8

5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026

9

Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore