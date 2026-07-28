Berburu Artisan Bakery Viral di Surabaya, Suasana Bak di Korea dengan Spot Foto Paling Estetik

Ilustrasi salt bread/Youtube @mybig.appetite
JawaPos.com - Dalam beberapa waktu terakhir, artisan bakery semakin populer dan menjadi destinasi favorit para pecinta kuliner.
Tidak hanya menawarkan produk bakery kualitas premium dan proses pembuatan secara homemade, tetapi juga karena tampilan produk yang menarik dan estetik.
Mulai dari sourdough dengan tekstur berongga khas dengan cita rasa sedikit asam, salt bread dengan kulit luar yang renyah dengan perpaduan rasa gurih serta aroma menteganya yang harum, sampai beragam pastry yang renyah dan lezat.
Selain itu, beberapa produk artisan bakery seperti sourdough diklaim memiliki keunggulan daripada roti pabrikan. Proses fermentasi yang lebih lama, dipercaya dapat membantu memperbaiki sistem pencernaan sampai menstabilkan gula darah.
Seiring berkembangnya tren ini, artisan bakery kini tidak hanya dikenal karena varian rotinya, tetapi juga berkembang menjadi social space dan ruang bekerja dengan suasana yang nyaman.
Banyak artisan bakery yang mengusung konsep ala kafe dengan berbagai tema menarik dan instagramable, sekaligus menyajikan aneka minuman dan hidangan pendamping selain olahan bakery andalannya.
Di Surabaya sendiri, terdapat sejumlah artisan bakery yang sedang viral, karena kualitas rotinya, konsep tempat yang menarik, dan ambience yang ditawarkan.
Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @mybig.appetite pada (28/07). Berikut rekomendasi artisan bakery yang wajib anda kunjungi saat anda berada di Surabaya.
Midnight Baker
Midnight Baker berlokasi di Jl. Dharmahusada Indah II Blok D-50. Bakery ini melayani pelanggan setiap hari, mulai pukul 07.00-21.00.
Toko roti ini terkenal sebagai salah satu destinasi favorit pecinta sourdough karena menghadirkan roti hasil fermentasi alami dengan berbagai rasa.
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