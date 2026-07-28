Dijamin Ketagihan! Resep Gulai Cincang Khas Padang Ala Devina Hermawan

JawaPos.com - Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi kuliner khasnya masing-masing, dan salah satu sajian Nusantara yang selalu menggugah selera adalah gulai cincang khas Padang.

Berbeda dengan rendang yang dimasak hingga kering, gulai cincang memiliki kuah yang lebih kental dengan perpaduan santan dan rempah-rempah yang kaya rasa.

Sajian ini sering ditemukan di rumah makan Padang dan menjadi salah satu menu favorit banyak orang karena teksturnya yang empuk dan cita rasanya yang gurih, pedas, serta berempah.

Namun, memasak gulai cincang yang sempurna tidak bisa sembarangan. Banyak orang mengalami kendala, seperti daging yang masih alot, kuah yang terlalu encer, atau rasa bumbu yang kurang meresap.

Untuk itu, Chef Devina Hermawan, seorang chef yang dikenal dengan resep-resep praktisnya di Youtube, membagikan rahasia dan langkah-langkah membuat gulai cincang yang empuk, gurih, dan kaya rempah.

Dengan teknik yang tepat, Anda bisa menghadirkan hidangan lezat ini di meja makan saat Lebaran nanti.

Simak resep lengkapnya di bawah ini dan coba sendiri kelezatan gulai cincang khas Padang ala Chef Devina Hermawan!

Resep Gulai Cincang Padang (Untuk 8 Porsi)

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