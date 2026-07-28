Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Zulfa Putri Hardiyati
Selasa, 28 Juli 2026 | 17.41 WIB

Resep Ayam Goreng Krispy Saus Mentega ala Chef Devina Hermawan, Dijamin Juicy & Lembut!

Resep Ayam Goreng Krispi Saus Mentega ala Chef Devina Hermawan. (youtube Devina Hermawan) - Image

Resep Ayam Goreng Krispi Saus Mentega ala Chef Devina Hermawan. (youtube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Bagi pecinta masakan ayam, mengolah bahan ini dengan cara yang berbeda tentu menjadi tantangan tersendiri.

Jika Anda bosan dengan menu ayam goreng biasa, kini saatnya mencoba sesuatu yang lebih istimewa! Chef Devina Hermawan, di kanal Youtube-nya membagikan Resep Ayam Goreng Krispi Saus Mentega, yang bisa menjadi solusi terbaik untuk sajian yang lezat dan menggugah selera.

Dengan perpaduan ayam goreng krispi yang renyah di luar namun tetap juicy di dalam serta saus mentega yang gurih dan aromatik, hidangan ini dijamin akan memanjakan lidah siapa saja.

Tak hanya itu, resep ini juga sangat mudah dibuat di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana. Salah satu kunci kelezatan ayam goreng ala Chef Devina Hermawan terletak pada teknik marinasi dan pelapisannya.

Agar ayam tetap lembut dan tidak kering setelah digoreng, marinasi dengan bumbu pilihan sangatlah penting. Selain itu, pemilihan tepung dan cara menggoreng juga berpengaruh pada hasil akhir yang renyah dan tidak berminyak.

Saus mentega yang menjadi pelengkap dalam hidangan ini pun tak kalah spesial. Dengan perpaduan mentega, bawang putih, saus tiram, dan kecap asin, saus ini menciptakan rasa gurih yang meresap sempurna ke dalam ayam goreng. Penasaran lengkapnya? Simak di bawah ini.

Resep Ayam Goreng Krispi Saus Mentega (4 Porsi)

Bahan untuk Marinasi:

·       350 gram paha ayam tanpa tulang, potong-potong

·       2 siung bawang putih, haluskan

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Resep Mie Aceh Istimewa ala Chef Devina Hermawan: Kuah Gurih, Rempah Melimpah! - Image
Kuliner

Resep Mie Aceh Istimewa ala Chef Devina Hermawan: Kuah Gurih, Rempah Melimpah!

Selasa, 28 Juli 2026 | 18.39 WIB

Resep Serabi Solo Lembut dan Lentur ala Chef Devina Hermawan Dijamin Gurih! - Image
Kuliner

Resep Serabi Solo Lembut dan Lentur ala Chef Devina Hermawan Dijamin Gurih!

Selasa, 28 Juli 2026 | 18.30 WIB

Resep Nasi Tim Ayam Jamur ala Chef Devina Hermawan, Solusi Hemat agar Nasi Tidak Terbuang! - Image
Kuliner

Resep Nasi Tim Ayam Jamur ala Chef Devina Hermawan, Solusi Hemat agar Nasi Tidak Terbuang!

Selasa, 28 Juli 2026 | 18.24 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

3

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

6

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

7

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

8

5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026

9

Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore