Resep Ayam Goreng Krispy Saus Mentega ala Chef Devina Hermawan, Dijamin Juicy & Lembut!

Resep Ayam Goreng Krispi Saus Mentega ala Chef Devina Hermawan. (youtube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Bagi pecinta masakan ayam, mengolah bahan ini dengan cara yang berbeda tentu menjadi tantangan tersendiri.
Jika Anda bosan dengan menu ayam goreng biasa, kini saatnya mencoba sesuatu yang lebih istimewa! Chef Devina Hermawan, di kanal Youtube-nya membagikan Resep Ayam Goreng Krispi Saus Mentega, yang bisa menjadi solusi terbaik untuk sajian yang lezat dan menggugah selera.
Dengan perpaduan ayam goreng krispi yang renyah di luar namun tetap juicy di dalam serta saus mentega yang gurih dan aromatik, hidangan ini dijamin akan memanjakan lidah siapa saja.
Tak hanya itu, resep ini juga sangat mudah dibuat di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana. Salah satu kunci kelezatan ayam goreng ala Chef Devina Hermawan terletak pada teknik marinasi dan pelapisannya.
Agar ayam tetap lembut dan tidak kering setelah digoreng, marinasi dengan bumbu pilihan sangatlah penting. Selain itu, pemilihan tepung dan cara menggoreng juga berpengaruh pada hasil akhir yang renyah dan tidak berminyak.
Saus mentega yang menjadi pelengkap dalam hidangan ini pun tak kalah spesial. Dengan perpaduan mentega, bawang putih, saus tiram, dan kecap asin, saus ini menciptakan rasa gurih yang meresap sempurna ke dalam ayam goreng. Penasaran lengkapnya? Simak di bawah ini.
Resep Ayam Goreng Krispi Saus Mentega (4 Porsi)
Bahan untuk Marinasi:
· 350 gram paha ayam tanpa tulang, potong-potong
· 2 siung bawang putih, haluskan
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