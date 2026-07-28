Resep Pisang Goreng Wijen Renyah, Krispi di Luar dan Lembut di Dalam

Bahan-Bahan

Pisang matang (pisang raja, kepok, atau uli)

150 gram tepung terigu

100 gram tepung beras

20 gram tepung tapioka

30 gram tepung maizena

30 gram margarin, lelehkan

500 ml air

1 sdm wijen putih

1 sdm wijen hitam

45 gram gula pasir

½ sdt garam

½ sdt pasta vanila

1 sdt baking powder



Cara Membuat Pisang Goreng Wijen

1. Buat Adonan Tepung

Campurkan tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, tepung maizena, gula pasir, garam, dan baking powder.

Tambahkan pasta vanila, margarin cair, dan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan halus tanpa gumpalan.

Masukkan wijen putih dan wijen hitam, lalu aduk kembali hingga tercampur rata.

2. Siapkan Pisang

Kupas pisang, kemudian biarkan utuh atau belah menjadi dua sesuai selera.

3. Balur Pisang

Celupkan pisang ke dalam adonan hingga seluruh permukaannya tertutup rata.

4. Goreng Hingga Renyah

Panaskan minyak dalam jumlah cukup.

Goreng pisang dengan api sedang hingga berwarna kuning keemasan dan teksturnya renyah.

Angkat, lalu tiriskan minyaknya.

### 5. Sajikan

Nikmati pisang goreng selagi hangat agar tekstur luarnya tetap garing dan bagian dalamnya lembut.



Gunakan pisang yang benar-benar matang agar rasa manis alaminya lebih terasa setelah digoreng. Pastikan minyak sudah benar-benar panas sebelum memasukkan pisang agar lapisan tepung langsung mengembang dan tidak menyerap terlalu banyak minyak.



Jangan menggoreng terlalu banyak sekaligus supaya suhu minyak tetap stabil dan hasilnya merata. Setelah matang, tiriskan di atas rak kawat agar kerenyahannya bertahan lebih lama.



Pisang Goreng Wijen nikmat disantap begitu saja atau dipadukan dengan berbagai topping seperti susu kental manis, madu, cokelat leleh, karamel, atau keju parut. Sebagai teman minum, camilan ini cocok disajikan bersama teh hangat, kopi hitam, atau susu segar. Jika ingin dijadikan ide jualan, kemas dalam kotak makanan dan tambahkan aneka pilihan topping agar semakin menarik.



Pisang Goreng Wijen Renyah menjadi pilihan camilan sederhana yang selalu berhasil memanjakan lidah. Lapisan luarnya yang garing berpadu dengan pisang yang lembut dan manis menciptakan kombinasi rasa yang sulit ditolak.



Dengan bahan yang mudah ditemukan dan cara membuat yang praktis, resep ini layak menjadi camilan favorit keluarga maupun inspirasi usaha kuliner rumahan.