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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 28 Juli 2026 | 14.12 WIB

Resep Pisang Goreng Wijen Renyah, Krispi di Luar dan Lembut di Dalam

Potret pisang goreng wijen renyah yang super crispy diluar dan lembut di dalam. (Sumber: instagram.com/@imasdwi) - Image

Potret pisang goreng wijen renyah yang super crispy diluar dan lembut di dalam. (Sumber: instagram.com/@imasdwi)

Bahan-Bahan
Pisang matang (pisang raja, kepok, atau uli)
150 gram tepung terigu
100 gram tepung beras
20 gram tepung tapioka
30 gram tepung maizena
30 gram margarin, lelehkan
500 ml air
1 sdm wijen putih
1 sdm wijen hitam
45 gram gula pasir
½ sdt garam
½ sdt pasta vanila
1 sdt baking powder

Cara Membuat Pisang Goreng Wijen
1. Buat Adonan Tepung
Campurkan tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, tepung maizena, gula pasir, garam, dan baking powder.
Tambahkan pasta vanila, margarin cair, dan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan halus tanpa gumpalan.
Masukkan wijen putih dan wijen hitam, lalu aduk kembali hingga tercampur rata.
2. Siapkan Pisang
Kupas pisang, kemudian biarkan utuh atau belah menjadi dua sesuai selera.
3. Balur Pisang
Celupkan pisang ke dalam adonan hingga seluruh permukaannya tertutup rata.
4. Goreng Hingga Renyah
Panaskan minyak dalam jumlah cukup.
Goreng pisang dengan api sedang hingga berwarna kuning keemasan dan teksturnya renyah.
Angkat, lalu tiriskan minyaknya.
### 5. Sajikan
Nikmati pisang goreng selagi hangat agar tekstur luarnya tetap garing dan bagian dalamnya lembut.

Gunakan pisang yang benar-benar matang agar rasa manis alaminya lebih terasa setelah digoreng. Pastikan minyak sudah benar-benar panas sebelum memasukkan pisang agar lapisan tepung langsung mengembang dan tidak menyerap terlalu banyak minyak.

Jangan menggoreng terlalu banyak sekaligus supaya suhu minyak tetap stabil dan hasilnya merata. Setelah matang, tiriskan di atas rak kawat agar kerenyahannya bertahan lebih lama.

Pisang Goreng Wijen nikmat disantap begitu saja atau dipadukan dengan berbagai topping seperti susu kental manis, madu, cokelat leleh, karamel, atau keju parut. Sebagai teman minum, camilan ini cocok disajikan bersama teh hangat, kopi hitam, atau susu segar. Jika ingin dijadikan ide jualan, kemas dalam kotak makanan dan tambahkan aneka pilihan topping agar semakin menarik.

Pisang Goreng Wijen Renyah menjadi pilihan camilan sederhana yang selalu berhasil memanjakan lidah. Lapisan luarnya yang garing berpadu dengan pisang yang lembut dan manis menciptakan kombinasi rasa yang sulit ditolak.

Dengan bahan yang mudah ditemukan dan cara membuat yang praktis, resep ini layak menjadi camilan favorit keluarga maupun inspirasi usaha kuliner rumahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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