Resep Sweet & Spicy Chicken Gochujang, Ayam Crispy dengan Saus Pedas Manis Ala Korea

Potret sweet and spicy chicken gochujang yang crispy ala Korea. (Sumber: instagram.com/@kupicookie)



JawaPos.com - Bagi pencinta masakan Korea, Sweet & Spicy Chicken Gochujang bisa menjadi menu yang wajib masuk daftar recook. Perpaduan ayam crispy dengan saus gochujang yang pedas, manis, dan gurih menghasilkan cita rasa yang menggugah selera. Hidangan ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.



Dilansir dari Instagram @kupicookie, resep ini menggunakan dada ayam yang dibalut tepung hingga renyah, kemudian dilumuri saus gochujang yang kental dan mengilap. Meski tampilannya seperti menu restoran Korea, cara membuatnya cukup sederhana dan menggunakan bahan yang mudah ditemukan.



Ayam yang digoreng hingga renyah memberikan tekstur crispy di luar namun tetap lembut di dalam. Setelah dipadukan dengan saus gochujang, setiap potong ayam memiliki rasa pedas, manis, gurih, dan sedikit smoky yang khas.



Resep ini juga mudah disesuaikan tingkat kepedasannya. Jika menyukai rasa yang lebih ringan, Anda bisa mengurangi cabai bubuk, sedangkan bagi pecinta makanan pedas dapat menambahkannya sesuai selera.

Baca Juga: Resep Dori Kukus Jahe, Menu Sehat yang Hangat dan Cocok Dinikmati Saat Flu



Bahan-Bahan

Bahan Utama

200 gram dada ayam

Lada bubuk secukupnya

Garam secukupnya

Kaldu ayam bubuk secukupnya

Bawang putih bubuk secukupnya



Bahan Coating

Tepung terigu

Telur

Tepung roti



Bahan Saus Gochujang

1 sdm gochujang

1 sdm kecap asin

1 sdm madu

1 sdm cabai bubuk (opsional)

Air secukupnya

Biji wijen sangrai untuk taburan



Cara Membuat Sweet & Spicy Chicken Gochujang

1. Marinasi Ayam

Potong dada ayam menjadi ukuran sekali makan.

Bumbui dengan garam, lada bubuk, kaldu ayam bubuk, dan bawang putih bubuk.

Diamkan sekitar 15-20 menit agar bumbu meresap.

2. Balur dengan Tepung

Gulingkan ayam ke dalam tepung terigu.

Celupkan ke dalam telur, lalu balurkan kembali dengan tepung roti hingga seluruh permukaan tertutup rata.

3. Goreng Ayam

Panaskan minyak, kemudian goreng ayam hingga berwarna keemasan dan matang sempurna.

Angkat lalu tiriskan.

4. Buat Saus

Campurkan gochujang, kecap asin, madu, cabai bubuk, dan sedikit air.

Masak sambil diaduk hingga saus mengental dan bertekstur glossy.

5. Campurkan Ayam

Masukkan ayam goreng ke dalam saus.

Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut saus secara merata.

6. Sajikan

Pindahkan ke piring saji.

Taburkan biji wijen sangrai di atasnya dan nikmati selagi hangat.



Gunakan tepung roti yang bertekstur kasar agar lapisan ayam lebih renyah. Setelah digoreng, tiriskan ayam di atas rak kawat supaya uap panas tidak membuat lapisannya lembek. 200 gram dada ayamLada bubuk secukupnyaGaram secukupnyaKaldu ayam bubuk secukupnyaBawang putih bubuk secukupnyaTepung teriguTelurTepung roti1 sdm gochujang1 sdm kecap asin1 sdm madu1 sdm cabai bubuk (opsional)Air secukupnyaBiji wijen sangrai untuk taburan1. Marinasi AyamPotong dada ayam menjadi ukuran sekali makan.Bumbui dengan garam, lada bubuk, kaldu ayam bubuk, dan bawang putih bubuk.Diamkan sekitar 15-20 menit agar bumbu meresap.2. Balur dengan TepungGulingkan ayam ke dalam tepung terigu.Celupkan ke dalam telur, lalu balurkan kembali dengan tepung roti hingga seluruh permukaan tertutup rata.3. Goreng AyamPanaskan minyak, kemudian goreng ayam hingga berwarna keemasan dan matang sempurna.Angkat lalu tiriskan.4. Buat SausCampurkan gochujang, kecap asin, madu, cabai bubuk, dan sedikit air.Masak sambil diaduk hingga saus mengental dan bertekstur glossy.5. Campurkan AyamMasukkan ayam goreng ke dalam saus.Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut saus secara merata.6. SajikanPindahkan ke piring saji.Taburkan biji wijen sangrai di atasnya dan nikmati selagi hangat.Gunakan tepung roti yang bertekstur kasar agar lapisan ayam lebih renyah. Setelah digoreng, tiriskan ayam di atas rak kawat supaya uap panas tidak membuat lapisannya lembek.

Saus sebaiknya dimasak hingga cukup mengental sebelum dicampurkan dengan ayam agar dapat melapisi permukaan ayam dengan sempurna tanpa membuatnya cepat kehilangan kerenyahannya.



Sweet & Spicy Chicken Gochujang paling nikmat disajikan bersama nasi putih hangat atau nasi Jepang. Tambahkan pelengkap seperti kimchi, salad kol, mentimun, atau telur mata sapi agar hidangan semakin lengkap. Jika ingin sensasi yang lebih segar, taburkan irisan daun bawang dan sedikit perasan jeruk nipis sebelum disajikan.



Sweet & Spicy Chicken Gochujang menghadirkan perpaduan ayam goreng yang renyah dengan saus gochujang yang pedas, manis, dan gurih. Proses pembuatannya sederhana, tetapi hasil akhirnya terasa seperti menu restoran Korea. Cocok untuk makan bersama keluarga maupun dijadikan menu spesial saat akhir pekan.