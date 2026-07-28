Resep Sweet & Spicy Chicken Gochujang, Ayam Crispy dengan Saus Pedas Manis Ala Korea

JawaPos.com - Bagi pencinta masakan Korea, Sweet & Spicy Chicken Gochujang bisa menjadi menu yang wajib masuk daftar recook. Perpaduan ayam crispy dengan saus gochujang yang pedas, manis, dan gurih menghasilkan cita rasa yang menggugah selera. Hidangan ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Dilansir dari Instagram @kupicookie, resep ini menggunakan dada ayam yang dibalut tepung hingga renyah, kemudian dilumuri saus gochujang yang kental dan mengilap. Meski tampilannya seperti menu restoran Korea, cara membuatnya cukup sederhana dan menggunakan bahan yang mudah ditemukan.
Ayam yang digoreng hingga renyah memberikan tekstur crispy di luar namun tetap lembut di dalam. Setelah dipadukan dengan saus gochujang, setiap potong ayam memiliki rasa pedas, manis, gurih, dan sedikit smoky yang khas.
Resep ini juga mudah disesuaikan tingkat kepedasannya. Jika menyukai rasa yang lebih ringan, Anda bisa mengurangi cabai bubuk, sedangkan bagi pecinta makanan pedas dapat menambahkannya sesuai selera.
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