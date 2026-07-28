Resep Sup 3T (Telur, Tahu, Tomat), Menu Berkuah Sederhana yang Hangat dan Bergizi

JawaPos.com - Saat ingin memasak menu yang praktis, hemat, tetapi tetap bergizi, Sup 3T (Telur, Tahu, Tomat) bisa menjadi pilihan yang tepat. Sesuai namanya, hidangan ini hanya menggunakan tiga bahan utama, yaitu telur, tahu, dan tomat, yang dipadukan dengan kuah gurih hangat sehingga cocok dinikmati kapan saja.
Dilansir dari Instagram @mayaasariii93, resep ini sangat mudah dibuat dengan bahan-bahan yang hampir selalu tersedia di dapur. Meski sederhana, rasanya tetap lezat dan cocok dijadikan menu sehari-hari untuk seluruh anggota keluarga.
Sup 3T menawarkan perpaduan rasa gurih dari telur, kelembutan tahu, dan kesegaran tomat dalam kuah hangat yang ringan. Selain praktis, hidangan ini juga kaya protein dari telur dan tahu serta vitamin dari tomat.
Proses memasaknya pun hanya membutuhkan waktu singkat, sehingga cocok dijadikan menu saat sedang sibuk atau ketika ingin menyajikan makanan hangat tanpa ribet.
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