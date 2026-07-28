Resep Sup 3T (Telur, Tahu, Tomat), Menu Berkuah Sederhana yang Hangat dan Bergizi

JawaPos.com - Saat ingin memasak menu yang praktis, hemat, tetapi tetap bergizi, Sup 3T (Telur, Tahu, Tomat) bisa menjadi pilihan yang tepat. Sesuai namanya, hidangan ini hanya menggunakan tiga bahan utama, yaitu telur, tahu, dan tomat, yang dipadukan dengan kuah gurih hangat sehingga cocok dinikmati kapan saja. Dilansir dari Instagram @mayaasariii93, resep ini sangat mudah dibuat dengan bahan-bahan yang hampir selalu tersedia di dapur. Meski sederhana, rasanya tetap lezat dan cocok dijadikan menu sehari-hari untuk seluruh anggota keluarga. Sup 3T menawarkan perpaduan rasa gurih dari telur, kelembutan tahu, dan kesegaran tomat dalam kuah hangat yang ringan. Selain praktis, hidangan ini juga kaya protein dari telur dan tahu serta vitamin dari tomat. Proses memasaknya pun hanya membutuhkan waktu singkat, sehingga cocok dijadikan menu saat sedang sibuk atau ketika ingin menyajikan makanan hangat tanpa ribet.

2-3 siung bawang putih, geprek lalu cincangAir secukupnya1 buah tomat, buang kulit lalu potong-potong1 butir telur, kocok lepasTahu secukupnya, potong sesuai selera3 sdt tepung maizena, larutkan dengan sedikit airGaram secukupnyaKaldu jamur secukupnyaSedikit lada bubukDaun bawang atau daun seledri secukupnya1. Tumis Bawang PutihPanaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih hingga harum.Tambahkan air secukupnya dan didihkan.2. Masukkan TomatMasukkan potongan tomat ke dalam kuah.Tambahkan garam, kaldu jamur, dan sedikit lada bubuk.Tutup panci dan masak selama sekitar 5 menit hingga tomat mulai lunak.3. Tuang TelurTuangkan telur kocok sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan agar membentuk serat telur yang cantik di dalam kuah.4. Masukkan TahuTambahkan potongan tahu ke dalam sup.Masak sebentar hingga tahu mulai menyerap kuah.5. Kentalkan KuahTuangkan larutan maizena sambil terus diaduk hingga kuah sedikit mengental.Tutup kembali selama sekitar 5 menit.6. SajikanMasukkan irisan daun bawang atau daun seledri.Koreksi rasa, lalu sajikan Sup 3T selagi hangat.Gunakan tomat yang matang agar rasa kuah menjadi lebih segar dan sedikit manis alami. Lada bubuk cukup ditambahkan sedikit saja karena fungsinya membantu mengurangi aroma amis telur tanpa mendominasi rasa. Saat menuangkan telur, lakukan secara perlahan sambil mengaduk agar terbentuk serat telur yang lembut.Larutan maizena sebaiknya dimasukkan sedikit demi sedikit agar kekentalan kuah sesuai selera dan tidak menggumpal.Sup 3T sangat nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Anda juga bisa menambahkan sayuran seperti sawi, wortel, jamur, atau jagung manis agar kandungan gizinya semakin lengkap.Bagi yang menyukai cita rasa pedas, tambahkan irisan cabai rawit atau sedikit sambal sebagai pelengkap.Sup 3T (Telur, Tahu, Tomat) membuktikan bahwa hidangan sederhana tetap bisa menghadirkan rasa yang lezat dan bergizi. Dengan bahan yang mudah ditemukan serta proses memasak yang praktis, menu ini cocok menjadi andalan saat ingin menyajikan makanan hangat untuk keluarga.