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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 28 Juli 2026 | 14.09 WIB

Resep Sup 3T (Telur, Tahu, Tomat), Menu Berkuah Sederhana yang Hangat dan Bergizi

Potret sup 3T alias telur, tahu, tomat yakni menu bergizi dengan bahan ekonomis. (Sumber: instagram.com/@mayaasariii93)


JawaPos.com - Saat ingin memasak menu yang praktis, hemat, tetapi tetap bergizi, Sup 3T (Telur, Tahu, Tomat) bisa menjadi pilihan yang tepat. Sesuai namanya, hidangan ini hanya menggunakan tiga bahan utama, yaitu telur, tahu, dan tomat, yang dipadukan dengan kuah gurih hangat sehingga cocok dinikmati kapan saja.

Dilansir dari Instagram @mayaasariii93, resep ini sangat mudah dibuat dengan bahan-bahan yang hampir selalu tersedia di dapur. Meski sederhana, rasanya tetap lezat dan cocok dijadikan menu sehari-hari untuk seluruh anggota keluarga.

Sup 3T menawarkan perpaduan rasa gurih dari telur, kelembutan tahu, dan kesegaran tomat dalam kuah hangat yang ringan. Selain praktis, hidangan ini juga kaya protein dari telur dan tahu serta vitamin dari tomat.

Proses memasaknya pun hanya membutuhkan waktu singkat, sehingga cocok dijadikan menu saat sedang sibuk atau ketika ingin menyajikan makanan hangat tanpa ribet.

 
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Bahan-Bahan
2-3 siung bawang putih, geprek lalu cincang
Air secukupnya
1 buah tomat, buang kulit lalu potong-potong
1 butir telur, kocok lepas
Tahu secukupnya, potong sesuai selera
3 sdt tepung maizena, larutkan dengan sedikit air
Garam secukupnya
Kaldu jamur secukupnya
Sedikit lada bubuk
Daun bawang atau daun seledri secukupnya

Cara Membuat Sup 3T
1. Tumis Bawang Putih
Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih hingga harum.
Tambahkan air secukupnya dan didihkan.
2. Masukkan Tomat
Masukkan potongan tomat ke dalam kuah.
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan sedikit lada bubuk.
Tutup panci dan masak selama sekitar 5 menit hingga tomat mulai lunak.
3. Tuang Telur
Tuangkan telur kocok sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan agar membentuk serat telur yang cantik di dalam kuah.
4. Masukkan Tahu
Tambahkan potongan tahu ke dalam sup.
Masak sebentar hingga tahu mulai menyerap kuah.
5. Kentalkan Kuah
Tuangkan larutan maizena sambil terus diaduk hingga kuah sedikit mengental.
Tutup kembali selama sekitar 5 menit.
6. Sajikan
Masukkan irisan daun bawang atau daun seledri.
Koreksi rasa, lalu sajikan Sup 3T selagi hangat.

Gunakan tomat yang matang agar rasa kuah menjadi lebih segar dan sedikit manis alami. Lada bubuk cukup ditambahkan sedikit saja karena fungsinya membantu mengurangi aroma amis telur tanpa mendominasi rasa. Saat menuangkan telur, lakukan secara perlahan sambil mengaduk agar terbentuk serat telur yang lembut.

Larutan maizena sebaiknya dimasukkan sedikit demi sedikit agar kekentalan kuah sesuai selera dan tidak menggumpal.

Sup 3T sangat nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Anda juga bisa menambahkan sayuran seperti sawi, wortel, jamur, atau jagung manis agar kandungan gizinya semakin lengkap.

Bagi yang menyukai cita rasa pedas, tambahkan irisan cabai rawit atau sedikit sambal sebagai pelengkap.

Sup 3T (Telur, Tahu, Tomat) membuktikan bahwa hidangan sederhana tetap bisa menghadirkan rasa yang lezat dan bergizi. Dengan bahan yang mudah ditemukan serta proses memasak yang praktis, menu ini cocok menjadi andalan saat ingin menyajikan makanan hangat untuk keluarga.
 
Kuahnya yang gurih dengan perpaduan tahu lembut, telur, dan tomat segar dijamin membuat siapa saja ingin menambah semangkuk lagi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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