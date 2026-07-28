Resep Dori Kukus Jahe, Menu Sehat yang Hangat dan Cocok Dinikmati Saat Flu

Potret dori kukus jahe saus gurih yang cocok disantap saat cuaca dingin. (Sumber: instagram.com/@naakuking)
Bahan-Bahan
Bahan Utama
Ikan fillet (dori atau jenis ikan putih lainnya)
Jahe, iris tipis
Daun bawang atau bawang prei secukupnya
Bawang putih goreng beserta minyaknya untuk siraman
Bahan Saus
2 sdm kecap asin
1 sdm saus tiram
½ sdm minyak wijen
1 sdt gula
½ sdt kaldu bubuk
70 ml air
Cara Membuat Dori Kukus Jahe
1. Siapkan Ikan
Cuci bersih fillet ikan, lalu letakkan di atas piring tahan panas.
Tambahkan irisan jahe di atas permukaan ikan.
2. Kukus Ikan
Kukus ikan hingga matang sempurna, biasanya sekitar 10–15 menit tergantung ketebalan fillet.
3. Buat Saus
Campurkan kecap asin, saus tiram, minyak wijen, gula, kaldu bubuk, dan air.
Masak hingga mendidih sebentar sambil diaduk agar seluruh bumbu larut.
4. Tambahkan Pelengkap
Taburkan irisan daun bawang di atas ikan yang telah matang.
Siram dengan saus hangat hingga merata.
Terakhir, tuangkan bawang putih goreng beserta sedikit minyaknya di atas ikan agar aromanya semakin harum.
5. Sajikan
Sajikan Dori Kukus Jahe selagi hangat bersama nasi putih hangat.
Gunakan ikan fillet yang masih segar agar teksturnya tetap lembut dan tidak mudah hancur saat dikukus. Iris jahe setipis mungkin supaya aromanya keluar tanpa mendominasi rasa ikan.
Jangan mengukus terlalu lama karena dapat membuat daging ikan menjadi kering. Siraman minyak bawang putih sebaiknya diberikan sesaat sebelum disajikan agar aroma gurihnya lebih terasa dan membuat hidangan semakin menggugah selera.
Dori Kukus Jahe cocok dipadukan dengan nasi putih hangat, nasi merah, atau bubur polos saat sedang kurang sehat.
Sebagai pelengkap, tambahkan brokoli kukus, sawi hijau, wortel rebus, atau jamur agar kandungan gizinya semakin lengkap. Jika menyukai rasa yang lebih segar, Anda juga bisa menambahkan sedikit perasan jeruk nipis sebelum disantap.
Dori Kukus Jahe merupakan hidangan sederhana yang menawarkan rasa gurih, hangat, dan menenangkan. Perpaduan ikan yang lembut, aroma jahe, serta saus gurih membuat menu ini cocok dinikmati kapan saja, terutama saat tubuh membutuhkan makanan yang ringan namun tetap bergizi. Praktis dibuat dengan bahan sederhana, resep ini layak menjadi salah satu menu sehat favorit di rumah.
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