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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 28 Juli 2026 | 13.55 WIB

Resep Seafood Tofu Crispy, Renyah di Luar dan Lembut di Dalam ala Restoran

Potret seafood tofu crispy ala restoran yang mudah dibuat. (Sumber: instagram.com/@dada.tastes) - Image

Potret seafood tofu crispy ala restoran yang mudah dibuat. (Sumber: instagram.com/@dada.tastes)

Bahan-Bahan
2 bungkus tahu Jepang
200 gram udang, kupas
1 butir telur
¼ buah wortel, parut halus
Minyak wijen secukupnya
Garam secukupnya
Kaldu bubuk secukupnya
Merica bubuk secukupnya
Tepung maizena secukupnya

Cara Membuat Seafood Tofu
1. Siapkan Adonan
Haluskan udang menggunakan chopper atau cincang hingga lembut.
Masukkan tahu Jepang, telur, wortel parut, sedikit minyak wijen, garam, kaldu bubuk, dan merica.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
2. Bentuk Adonan
Ambil adonan secukupnya, lalu bentuk bulat atau oval sesuai selera.
Balurkan setiap adonan dengan tepung maizena hingga seluruh permukaannya tertutup tipis.
3. Goreng
Panaskan minyak dalam jumlah cukup.
Goreng Seafood Tofu menggunakan api sedang hingga bagian luar berwarna kuning keemasan dan terasa renyah.
Angkat, lalu tiriskan.
4. Sajikan
Seafood Tofu paling nikmat disantap selagi hangat.
Sajikan bersama saus sambal, saus asam manis, atau mayones sesuai selera.

Gunakan udang segar agar rasa manis alaminya lebih terasa. Jangan terlalu lama mengaduk adonan supaya tekstur tahu tetap lembut. Baluran maizena yang tipis sudah cukup untuk menghasilkan lapisan luar yang renyah tanpa membuat teksturnya menjadi keras. Saat menggoreng, gunakan api sedang agar bagian luar matang merata sementara bagian dalam tetap lembut.

Seafood Tofu dapat disajikan sebagai lauk pendamping nasi hangat maupun camilan keluarga.

Hidangan ini juga cocok dipadukan dengan saus asam manis, saus cabai, saus bang bang, atau saus garlic butter. Untuk menu yang lebih lengkap, tambahkan tumis sayuran seperti brokoli, wortel, dan jamur sebagai pelengkap.

Seafood Tofu menjadi pilihan menu rumahan yang mampu menghadirkan cita rasa ala restoran dengan bahan yang sederhana.

Tekstur luarnya yang renyah berpadu dengan bagian dalam yang lembut dan gurih membuat hidangan ini disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa. Dengan langkah yang praktis, resep ini layak masuk ke dalam daftar menu favorit keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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