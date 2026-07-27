Lauk Praktis Favorit Keluarga, Begini Cara Membuat Telur Cabe Ijo Iris

JawaPos.com – Telur menjadi salah satu bahan makanan favorit yang sering diandalkan untuk menu harian. Selain mudah ditemukan, telur juga dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat dengan cara yang praktis.

Salah satu kreasi telur yang wajib dicoba adalah telur cabe ijo iris. Menu sederhana ini menawarkan perpaduan rasa gurih, aroma harum dari bumbu, serta sensasi pedas segar dari irisan cabai hijau yang mampu menggugah selera.

Tidak hanya lezat, telur cabe ijo iris juga cocok menjadi pilihan bagi Anda yang ingin memasak hidangan cepat tanpa membutuhkan banyak waktu. Bahan-bahannya mudah didapat dan proses pembuatannya pun cukup sederhana.

Hidangan ini sangat pas disajikan bersama nasi hangat, baik untuk menu sarapan, makan siang, maupun makan malam. Dengan cita rasa yang kaya meski menggunakan bahan sederhana, telur cabe ijo iris bisa menjadi lauk rumahan favorit keluarga.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuat telur cabe ijo iris sendiri di rumah, berikut resep lengkap yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Simak bahan-bahan dan langkah pembuatannya untuk menghasilkan telur cabe ijo iris yang wangi, gurih, dan bikin ingin tambah nasi.

Bahan-bahan untuk membuat telur cabe ijo iris:

· 3 siung bawang putih

· 8 siung bawang merah