Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 27 Juli 2026 | 22.40 WIB

Lauk Praktis Favorit Keluarga, Begini Cara Membuat Telur Cabe Ijo Iris

Resep Telur Cabe Ijo Iris yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Telur Cabe Ijo Iris yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Telur menjadi salah satu bahan makanan favorit yang sering diandalkan untuk menu harian. Selain mudah ditemukan, telur juga dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat dengan cara yang praktis.

Salah satu kreasi telur yang wajib dicoba adalah telur cabe ijo iris. Menu sederhana ini menawarkan perpaduan rasa gurih, aroma harum dari bumbu, serta sensasi pedas segar dari irisan cabai hijau yang mampu menggugah selera.

Tidak hanya lezat, telur cabe ijo iris juga cocok menjadi pilihan bagi Anda yang ingin memasak hidangan cepat tanpa membutuhkan banyak waktu. Bahan-bahannya mudah didapat dan proses pembuatannya pun cukup sederhana.

Hidangan ini sangat pas disajikan bersama nasi hangat, baik untuk menu sarapan, makan siang, maupun makan malam. Dengan cita rasa yang kaya meski menggunakan bahan sederhana, telur cabe ijo iris bisa menjadi lauk rumahan favorit keluarga.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuat telur cabe ijo iris sendiri di rumah, berikut resep lengkap yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Simak bahan-bahan dan langkah pembuatannya untuk menghasilkan telur cabe ijo iris yang wangi, gurih, dan bikin ingin tambah nasi.

Bahan-bahan untuk membuat telur cabe ijo iris:

·       3 siung bawang putih

·       8 siung bawang merah

·       9 buah cabai hijau

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
3 Rekomendasi Tempat Makan Siang Hidden Gem di Surabaya: Enak, Nyaman, Tenang, Tanpa Antri karena Belum Banyak Diketahui - Image
Kuliner

3 Rekomendasi Tempat Makan Siang Hidden Gem di Surabaya: Enak, Nyaman, Tenang, Tanpa Antri karena Belum Banyak Diketahui

Senin, 27 Juli 2026 | 22.38 WIB

Jelajah Kuliner Gading Serpong, Jangan Lewatkan 3 Donat Favorit Ini - Image
Kuliner

Jelajah Kuliner Gading Serpong, Jangan Lewatkan 3 Donat Favorit Ini

Senin, 27 Juli 2026 | 22.17 WIB

Kuliner Bali Makin Lengkap, Ini 3 Tempat Dessert yang Patut Dicoba - Image
Kuliner

Kuliner Bali Makin Lengkap, Ini 3 Tempat Dessert yang Patut Dicoba

Senin, 27 Juli 2026 | 21.56 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

5

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

8

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore