Restoran Jepang di Surabaya yang Wajib Coba, Ada Ramen Otentik Sampai Sushi Set Lengkap

JawaPos.com-Kuliner Jepang menjadi salah satu pilihan favorit ketika banyak orang merasa bingung menentukan mau makan apa.

Beragam hidangan lezat, mengenyangkan, dan cita rasanya yang khas, membuat masakan Jepang digemari oleh berbagai kalangan usia.

Tidak heran jika restoran Jepang mudah ditemukan di berbagai penjuru kota, termasuk Surabaya. Mulai dari ramen dengan kuah yang gurih, sushi fresh, sampai AYCE shabu-shabu, semuanya sudah dapat anda nikmati di Surabaya.

Lebih lanjut, restoran Jepang selalu menghadirkan suasana nyaman, pelayanan cepat, ramah, bersih, dan profesional.

Hal tersebut menjadikannya sebagai pilihan yang tepat untuk makan siang, hangout, berkumpul bersama teman atau keluarga, lokasi kencan, sampai pertemuan bisnis.

Jika anda sedang mencari rekomendasi restoran Jepang di Surabaya, ada banyak pilihan yang patut anda coba. Berdasarkan rekomendasi dari kanal YouTube @10bestid yang dikutip pada (27/07) berikut sejumlah restoran Jepang di Surabaya yang menyajikan hidangan lezat dan suasana yang nyaman.

Yamagoya Ramen

Yamagoya Ramen terletak di TP 4 tepatnya di Jl. Basuki Rahmat No.8-12 Kedungdoro, Tegalsari. Restoran ini menghadirkan nuansa Jepang yang otentik dengan beragam pilihan menu ramen. Tempatnya yang nyaman cocok dijadikan sebagai lokasi makan bersama teman ataupun keluarga.

Kishashi Resroran