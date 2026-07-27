Jelajah Kuliner Gading Serpong, Jangan Lewatkan 3 Donat Favorit Ini

JawaPos.com – Donat menjadi salah satu camilan yang hampir selalu memiliki banyak penggemar. Teksturnya yang lembut, rasa manis yang menggoda, serta berbagai pilihan topping membuat makanan ini cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai teman bersantai maupun pengganjal lapar.

Kawasan Gading Serpong dikenal memiliki banyak pilihan kuliner menarik, termasuk berbagai tempat yang menawarkan donat dengan cita rasa unik. Mulai dari donat klasik dengan taburan sederhana hingga kreasi kekinian dengan topping melimpah, semuanya dapat ditemukan di kawasan ini.

Tidak hanya mengandalkan rasa, sejumlah kedai donat di Gading Serpong juga menawarkan suasana nyaman yang membuat pengunjung betah. Aroma donat yang harum, tekstur yang empuk, serta tampilan yang menarik menjadi alasan tempat-tempat ini selalu ramai didatangi pecinta kuliner.

Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi donat enak di Gading Serpong untuk dinikmati bersama teman, pasangan, atau keluarga, berikut tiga tempat yang wajib masuk dalam daftar kunjungan.

1. Bonbonbites Bakery

Bonbonbites Bakery dikenal dengan donat yang empuk dan dibuat fresh setiap hari. Tempat ini memiliki banyak varian kekinian dengan topping manis yang melimpah, sehingga cocok dinikmati kapan saja.

Dilansir dari akun Instagram @bon.bonbites, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti og chocolate, cheesy mania, mocca messes, biscoff caramel, lotus biscoff, dan menu lainnya.

Untuk harga makanan di Bonbonbites Bakery dikenakan harga sekitar Rp 108 ribu untuk per box. Tempat ini berlokasi di Ruko South Sorrento 10, Kabupaten Tangerang, Banten.

2. Donut Cult