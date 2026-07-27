5 Rekomendasi Hidangan Khas Madura, Dari Bebek Songkem Sampai Nasi Petis Amboina

Ilustrasi nasi Petis Amboina/YouTube @exploraytion
JawaPos.com - Madura ternyata menyimpan banyak kuliner khas yang masih menjadi hidden gem dan layak untuk ditelusuri.
Tidak hanya terkenal dengan sate Madura maupun bebek bumbu hitamnya, Madura juga memiliki beragam hidangan khas yang tidak kalah menggugah selera.
Terlebih jika disantap langsung di daerah asalnya. Cita rasa rempah yang kaya, sensasi pedas yang khas, porsi melimpah, serta harga yang ramah di kantong, selalu menjadi alasan mengapa kuliner khas Madura selalu memiliki banyak penggemar setia.
Sebut saja Bebek Songkem, sajian khas Madura yang diolah dengan cara memasak yang berbeda. Bebek dimasak dengan cara dikukus bersama aneka rempah dan bumbu cabai sehingga menghasilkan daging yang kaya akan cita rasa.
Disajikan dalam balutan daun pisang, bebek songkem memiliki tekstur yang empuk, juicy, serta aroma rempah yang kuat. Tidak heran jika hidangan ini menjadi salah satu kuliner legendaris dari Madura.
Selain itu, ada pula Tajin’ Sobih, yang lebih dikenal sebagai bubur campur madura. Hidangan bercita rasa manis ini bahkan sudah menjadi menu sarapan favoritnya warga Madura sejak lama.
Menariknya, seporsi Tajin’ Sobih ini bisa dinikmati dengan harga yangs angat terjangkau, yakni Rp 5.000 saja.
Tertarik menjelajahi aneka kuliner khas Madura? Mengutip ulasan dari kanal YouTube @exploraytion pada (27/7) berikut masakan khas Madura yang akan selalu menjadi primadona berkat rasanya yang lezat dan kaya rasa.
Warung Amboina 1968
Warung Amboina 1968 yang berada di Jl Sultan Abd, Kadirun No. 18 Bangkalan. Warung Amboina terkenal dengan menu nasi petisnya.
Hidangan ini berupa nasi campur yang terdiri dari bihun goreng, teluur, daging sapi, jeroan, kuah santan berbumbu petis, serta sambal korek yang super pedas. Seporsi nasi petis amboina ini dibanderol dengan harga Rp 25.000.
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