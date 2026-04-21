Geger! Benda Diduga Torpedo Ditemukan di Pantai Kangean Madura

JawaPos.com - Temuan sebuah benda diduga mirip senjata torpedo di pesisir pantai Dusun Aenglombi, Desa Torjek, Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, menggegerkan warga, Senin siang (20/4).

Dari informasi yang dihimpun, benda berwarna kuning dengan diameter sekitar 30 cm dan panjang sekitar 2 meter ini ditemukan pertama kali oleh seorang nelayan bernama Heri hendak mengecek perahunya di pinggir pantai.

Ia melihat benda asing mengapung tidak jauh dari perahu miliknya. Karena khawatir berbahaya, Heri memindahkan benda tersebut ke bibir pantai lalu melaporkannya ke Polsek Kangayan.

Tak lama kemudian, personel Polsek Kangayan bergerak cepat menuju lokasi kejadian, mengamankan area penemuan dengan memasang garis polisi. Petugas juga meminta keterangan sejumlah saksi.

Kapolres Sumenep, AKBP Anang Hardiyanto mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim untuk memastikan jenis benda tersebut, apakah benar torpedo atau benda lain.

“Langkah cepat dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat (Desa Torjek, Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean, Sumenep) serta memastikan situasi tetap aman dan kondusif,” ucapnya, Selasa (21/4).