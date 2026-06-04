Awalnya Dianggap Gagal, 5 Hidangan Ini Malah Jadi Kesukaan Banyak Orang

Ilustrasi aneka makanan (Freepik)
JawaPos.com – Beberapa hidangan, mulai dari camilan hingga dessert, tidak direncanakan untuk menjadi sempurna tetapi merupakan hasil dari kegagalan.
Baik itu hidangan gosong yang ternyata menjadi makanan lezat atau kombinasi makanan yang menghasilkan rasa luar biasa, kesalahan tidak selalu berakibat buruk.
Melansir English jagran, berikut lima hidangan yang tercipta secara tidak sengaja di seluruh dunia, beserta kisah asal-usulnya.
1. Keripik kentang
Asal usul keripik kentang bermula pada tahun 1853 di Saratoga Springs, ketika koki George Crum konon menciptakan camilan tersebut.
Penemuan keripik kentang terjadi ketika seorang pelanggan terus-menerus mengeluh tentang kentang gorengnya yang terlalu tebal.
Frustrasi dengan keluhan pelanggan, ia memutuskan untuk mengiris kentang setipis kertas dan menggorengnya dengan banyak tambahan garam.
Hasilnya membuat pelanggan jatuh cinta pada keripik tersebut.
2. Tarte tatin
Kue pai apel Prancis yang lezat ini diyakini sebagai hasil dari kecelakaan memasak yang dialami oleh saudara perempuan Tatin dari Lamotte-Beuvron pada akhir abad ke-19.
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