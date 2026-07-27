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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 27 Juli 2026 | 21.43 WIB

3 Burger Paling Enak di Jakarta Selatan yang Selalu Ramai Pengunjung, Penasaran?

3 Tempat Makan Burger di Jakarta Selatan yang Enak./Instagram @lawless.burgerbar - Image

3 Tempat Makan Burger di Jakarta Selatan yang Enak./Instagram @lawless.burgerbar

JawaPos.com – Jakarta Selatan tak hanya dikenal sebagai pusat gaya hidup dan hiburan, tetapi juga menjadi salah satu destinasi kuliner favorit dengan beragam pilihan makanan yang menggugah selera. Salah satu menu yang banyak diburu adalah burger, mulai dari konsep klasik hingga kreasi modern dengan berbagai pilihan topping.

Beragam gerai burger di Jakarta Selatan menawarkan cita rasa yang khas. Perpaduan patty daging yang juicy, keju yang lumer, roti burger yang lembut, serta aneka saus spesial menjadi daya tarik yang membuat pengunjung ingin kembali mencicipinya.

Selain menyajikan burger berkualitas, sejumlah tempat makan ini juga menghadirkan suasana yang nyaman dan estetik. Tak heran jika banyak anak muda menjadikannya sebagai lokasi favorit untuk nongkrong, berkumpul bersama teman, atau menghabiskan waktu bersama keluarga.

Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi burger enak di Jakarta Selatan, berikut tiga tempat yang wajib masuk dalam daftar kunjungan.

1. Lawless Burgerbar

Lawless Burgerbar dikenal sebagai salah satu tempat burger legendaris di Jakarta Selatan. Burger di tempat ini terkenal dengan patty daging yang daging, juicy, dan berpadu dengan keju dan saus yang lezat.

Selain rasa yang enak, tempat ini juga memiliki suasana yang santai. Sehingga cocok dijadikan sebagai tempat nongkrong favorit anak muda.

Dilansir dari akun Instagram @lawless.burgerbar, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti the lemmy, sabbath burger, bakken, butterkill, dan menu burger lainnya.

Untuk harga makanan di Lawless Burgerbar dikenakan harga mulai dari Rp 39 ribu dan tempat ini berlokasi di Jl. Melawai 5 No.67 Blok M, RT.3/RW.1, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan.

2. Supper Sandwich & Burger

Editor: Setyo Adi Nugroho
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