3 Burger Paling Enak di Jakarta Selatan yang Selalu Ramai Pengunjung, Penasaran?

3 Tempat Makan Burger di Jakarta Selatan yang Enak./Instagram @lawless.burgerbar
JawaPos.com – Jakarta Selatan tak hanya dikenal sebagai pusat gaya hidup dan hiburan, tetapi juga menjadi salah satu destinasi kuliner favorit dengan beragam pilihan makanan yang menggugah selera. Salah satu menu yang banyak diburu adalah burger, mulai dari konsep klasik hingga kreasi modern dengan berbagai pilihan topping.
Beragam gerai burger di Jakarta Selatan menawarkan cita rasa yang khas. Perpaduan patty daging yang juicy, keju yang lumer, roti burger yang lembut, serta aneka saus spesial menjadi daya tarik yang membuat pengunjung ingin kembali mencicipinya.
Selain menyajikan burger berkualitas, sejumlah tempat makan ini juga menghadirkan suasana yang nyaman dan estetik. Tak heran jika banyak anak muda menjadikannya sebagai lokasi favorit untuk nongkrong, berkumpul bersama teman, atau menghabiskan waktu bersama keluarga.
Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi burger enak di Jakarta Selatan, berikut tiga tempat yang wajib masuk dalam daftar kunjungan.
1. Lawless Burgerbar
Lawless Burgerbar dikenal sebagai salah satu tempat burger legendaris di Jakarta Selatan. Burger di tempat ini terkenal dengan patty daging yang daging, juicy, dan berpadu dengan keju dan saus yang lezat.
Selain rasa yang enak, tempat ini juga memiliki suasana yang santai. Sehingga cocok dijadikan sebagai tempat nongkrong favorit anak muda.
Dilansir dari akun Instagram @lawless.burgerbar, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti the lemmy, sabbath burger, bakken, butterkill, dan menu burger lainnya.
Untuk harga makanan di Lawless Burgerbar dikenakan harga mulai dari Rp 39 ribu dan tempat ini berlokasi di Jl. Melawai 5 No.67 Blok M, RT.3/RW.1, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan.
2. Supper Sandwich & Burger
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!