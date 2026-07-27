3 Tempat Makan Enak di Surabaya yang Cocok untuk Momen Kumpul Bersama

3 Tempat Makan di Surabaya yang Enak
JawaPos.com – Surabaya tidak hanya dikenal sebagai Kota Pahlawan, tetapi juga menjadi salah satu surga kuliner dengan beragam pilihan makanan yang menggugah selera. Mulai dari hidangan khas Nusantara hingga menu modern, berbagai tempat makan di Surabaya menawarkan pengalaman kuliner yang menarik untuk dinikmati.
Selain memiliki cita rasa yang beragam, sejumlah tempat makan di Surabaya juga menghadirkan suasana yang nyaman, pilihan menu yang bervariasi, porsi yang memuaskan, hingga harga yang tetap bersahabat. Hal tersebut membuat kota ini menjadi destinasi favorit bagi para pencinta kuliner.
Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi tempat makan enak di Surabaya untuk menikmati hidangan bersama teman, pasangan, maupun keluarga, tidak perlu bingung lagi.
Berikut tiga tempat makan di Surabaya yang menawarkan makanan lezat dan suasana nyaman yang patut masuk dalam daftar kunjungan Anda.
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1. Warung Kurma
Warung Kurma menjadi salah satu tempat makan favorit di Surabaya yang dikenal menyajikan hidangan khas nusantara yang lezat.
Tak hanya soal rasa, beberapa tempat makan di Surabaya juga menawarkan suasana nyaman, porsi yang mengenyangkan, serta harga yang masih ramah di kantong. Hal ini membuat Surabaya menjadi destinasi kuliner yang menarik untuk dicoba.
Bagi kamu yang sedang bingung menentukan pilihan tempat makan, berikut ini tuga rekomendasi tempat makan enak di Surabaya yang wajib dicoba.
Dilansir dari akun Instagram @warungkurma.sby, tempat ini memiliki banyak menu makanan ala rumahan yang berbeda setiap harinya, seperti nasi cumi hitam, lontong sayur telur, udang goreng, dan menu lainnya.
Untuk harga makanan di Warung Kurma dikenakan harga berkisar Rp 20 ribuan dan tempat ini berlokasi di Jl. Darmo Permai Sel. XI No.6, Pradahkalikendal, Kec. Dukuhpakis, Surabaya, Jawa Timur.
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