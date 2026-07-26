Cari 10 Nasi Bebek Terenak di Surabaya? Mulai dari Kremesan Krispi dengan Sambal Pencit Sampai Bumbu Hitam Madura yang Gurih dan Khas

Ilustrasi nasi bebek sambal pencit/YouTube @10bestid
JawaPos.com-Nasi bebek menjadi salah satu kuliner yang paling banyak dicari saat berkunjung ke Surabaya.
Puluhan sampai ratusan warung nasi bebek tersebar di seluruh penjuru kota Pahlawan, banyaknya pilihan tersebut, sering membuat pendatang bingung menentukan tempat makan nasi bebek yang sudah pasti lezat.
Namun, tidak perlu khawatir, karena ada sejumlah rekomendasi warung nasi bebek di Surabaya yang sudah melegenda dan menjadi favorit arek-arek Surabaya.
Mulai dari Bebek Purnama sampai Bebek Palupi, semuanya menyajikan daging bebek yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah meresap, lengkap dengan nasi hangat, lalapan segar, serta sambal pencit yang menjadi pelengkap khasnya.
Dengan berbagai rekomendasi ini, anda dapat menikmati nasi bebek yang lezat tanpa khawatir zonk atau harus membayar overprice.
Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut rekomendasi tempat makan bebek di Surabaya yang sudah terkenal enak dan wajib anda coba.
Bebek Sinjay
Bebek sinjay dikenal dengan tekstur kulitnya yang krispi gurih dan renyah karena digoreng sampai kering. Meskipun begitu, bagian dalamnya tetap lembut dan juicy. Seporsi bebek sinjay disajikan bersama nasi hangat, daun kemangi, dan sambel pencit atau sambal mangga muda yang memiliki cita rasa pedas asam. Bebek sinjay juga semakin nikmat dengan taburan kremesan yang melimpah.
Bebek Hitam Klampis
Bebek hitam klampis, menjadi salah satu favorit berkat bumbu hitam khas Madura yang pekat dan kaya rempah. Seporsi nasi bebek disajikan dengan nasi hangat, lalapan segar, serta sambal korek yang pedas dan menggugah selera. Selain daging bebek, tersedia juga pilihan sate usus, leher, sampai aneka jeroan.
Nasi Bebek Goreng Purnama
Nasi bebek purnama sudah berjualan sejak tahun 1977 dan masih menjadi favorit sampai sekarang. Seporsi bebek disajikan dengan taburan serundeng yang melimpah serta sambal tomat yang melimpah. Bebeknya digoreng dengan tingkat kematangan yang pas, dan dilengkapi lauk pendamping seperti tahu goreng ataupun jeroan.
Nasi Bebek Hitam Pak Sayeki
Salah satu bebek bumbu hitam yang wajib anda coba adalah nasi bebek hitam pak sayeki. Warna hitamnya berasal dari proses pembakaran bebek yang kemudian dicampur kembali dan diungkep bersama racikan rempah-rempah rahasia. Di sini anda dapat memilih bebek bagian paha atau dada. Nasi bebek hitam pak sayeki semakin mantap saat diberi sambal korek yang super pedas.
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