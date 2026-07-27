3 Kuliner Wajib Coba di Bekasi, Mulai dari Makanan Tradisional hingga Kekinian

3 Tempat Kuliner Enak di Bekasi ./Instagram @baksogepengbunda
JawaPos.com – Bekasi tidak hanya dikenal sebagai salah satu kota penyangga Jakarta, tetapi juga memiliki beragam pilihan kuliner yang menarik untuk dijelajahi. Mulai dari makanan khas tradisional hingga sajian modern kekinian, berbagai tempat makan di kota ini menawarkan cita rasa yang menggugah selera.
Beragam tempat kuliner di Bekasi hadir dengan keunikan masing-masing. Selain menyajikan menu yang lezat, banyak restoran dan kedai makan di kota ini juga menawarkan suasana nyaman, porsi yang mengenyangkan, serta harga yang masih ramah di kantong.
Tidak heran jika sejumlah tempat makan di Bekasi selalu ramai dikunjungi oleh warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi kuliner favorit.
Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi tempat makan enak di Bekasi untuk mengisi perut atau menikmati waktu bersama keluarga dan teman, berikut tiga tempat kuliner yang wajib masuk dalam daftar kunjungan.
Baca Juga:Kuliner yang Wajib Dicoba Saat Berkunjung ke Paskal, Ada Butter Tteok Viral Sampai Cafe Matcha yang Otentik
1. Ayam Celup Mang Asep
Ayam Celup Mang Adep menjadi salah satu tempat makan favorit warga Bekasi dan tempat ini dikenal dengan sajian ayam bakar dengan cita rasa autentik. Tak heran banyak yang mengunjungi tempat makan ini.
Dilansir dari akun Instagram @ayamcelup.mangasep, tempat ini memiliki banyak menu paketan, sepeti paket 1 ayam bakar, paket 2 ayam bakar, paket 1 ayam serundeng, dan menu paket makanan lainnya dengan harga terjangkau.
Untuk makanan di Ayam Celup Mang Asep dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan dan tempat ini berlokasi di Jl. Pulo Ribung No.28A, RT.001/RW.004, Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat.
2. Bakso Gepeng Bunda
Bakso Gepeng Bunda menjadi salah satu spot kuliner yang cukup populer di Bekasi, terutama bagi para pecinta bakso. Tempat ini dikenal dengan bakso gepeng yang memiliki tekstur yang kenyal dan isian daging yang padat dengan kuah kaldu gurih.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!