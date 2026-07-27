Resep Kwetiau Homemade, Kenyal, Lembut, dan Cocok untuk Stok di Kulkas Untuk Sajian Keluarga

Potret kwetiau homemade yang kenyal dan lembut dengan bahan sederhana. (Sumber: instagram.com/@fanimci5)
JawaPos.com - Kwetiau menjadi salah satu bahan makanan yang sering digunakan untuk membuat aneka hidangan, mulai dari kwetiau goreng, kwetiau kuah, hingga kwetiau siram.
Ternyata, Anda juga bisa membuat kwetiau homemade sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana dan hasil yang kenyal serta lembut.
Dilansir dari Instagram @fanimci5, resep ini cocok untuk dibuat dalam jumlah banyak dan disimpan sebagai stok di kulkas. Dengan begitu, Anda bisa langsung mengolahnya menjadi berbagai menu favorit kapan saja tanpa perlu membeli kwetiau siap pakai.
Membuat kwetiau sendiri memungkinkan Anda mengatur tekstur sesuai selera. Perpaduan tepung beras dan tepung tapioka menghasilkan lembaran kwetiau yang lembut tetapi tetap kenyal saat dimasak.
Selain lebih hemat, kwetiau homemade juga bisa disimpan di kulkas sehingga praktis digunakan untuk berbagai masakan sehari-hari.
Bahan-Bahan
120 gram tepung beras
60 gram tepung tapioka
1 gram garam
360-370 ml air
Minyak sayur secukupnya untuk mengoles loyang dan kwetiau
Cara Membuat Kwetiau Homemade
1. Buat Adonan
Campurkan tepung beras, tepung tapioka, garam, dan air ke dalam wadah.
Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan tidak ada adonan yang menggumpal.
2. Siapkan Loyang
Olesi loyang atau wadah tahan panas dengan sedikit minyak sayur.
Tuang adonan tipis-tipis hingga menutupi permukaan loyang.
3. Kukus
Kukus adonan selama kurang lebih 3 menit atau hingga matang.
Setelah matang, olesi permukaannya dengan sedikit minyak agar tidak lengket, kemudian lepaskan perlahan dari loyang.
4. Ulangi Proses
Aduk kembali adonan sebelum menuang ke loyang karena tepung akan cepat mengendap.
Ulangi proses hingga seluruh adonan habis.
5. Potong Kwetiau
Biarkan lembaran kwetiau dingin terlebih dahulu.
Setelah itu, potong memanjang sesuai ukuran yang diinginkan.
6. Simpan atau Gunakan
Kwetiau siap langsung diolah menjadi berbagai hidangan atau disimpan di dalam kulkas sebagai stok.
Adonan tepung akan cepat mengendap, sehingga sangat penting untuk selalu mengaduknya sebelum dituang ke loyang agar ketebalan dan tekstur setiap lembar kwetiau tetap merata.
Oleskan minyak tipis pada loyang dan permukaan kwetiau supaya mudah dilepas dan tidak saling menempel. Setelah matang, jangan langsung menumpuk lembaran kwetiau yang masih panas karena dapat membuatnya lengket. Sebaiknya dinginkan atau angin-anginkan terlebih dahulu sebelum disusun atau dipotong.
Kwetiau homemade dapat diolah menjadi berbagai menu seperti kwetiau goreng, kwetiau siram, kwetiau seafood, kwetiau ayam, atau kwetiau kuah.
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