13 Kwetiau Paling Hits di Jogja dengan Kualitas Rasa yang Mampu Memikat Lidah Para Food Hunter

JawaPos.Com - Yogyakarta dikenal sebagai kota wisata yang memiliki kekayaan kuliner luar biasa.

Selain gudeg, sate klathak, dan aneka hidangan tradisional yang telah melegenda, kota ini juga menawarkan beragam pilihan kuliner nusantara hingga oriental yang terus berkembang mengikuti selera masyarakat.

Salah satu menu yang semakin digemari oleh pecinta kuliner adalah kwetiau.

Hidangan berbahan dasar mi pipih dari beras ini hadir dalam berbagai variasi, mulai dari kwetiau goreng, kwetiau siram, hingga kwetiau kuah dengan racikan bumbu yang khas dan menggugah selera.

Popularitas kwetiau di Jogja tidak terlepas dari banyaknya rumah makan, warung makan, hingga restoran yang menghadirkan menu ini dengan karakter rasa berbeda-beda.

Ada yang mengusung cita rasa khas Pontianak, Medan, hingga Chinese food autentik dengan teknik memasak menggunakan api besar yang menghasilkan aroma smoky atau wok hei yang begitu menggoda.

Perpaduan tekstur kwetiau yang lembut, topping melimpah, serta bumbu yang meresap sempurna membuat hidangan ini menjadi pilihan favorit untuk makan siang maupun makan malam.

Bagi para food hunter, menemukan tempat makan kwetiau yang benar-benar lezat tentu menjadi pengalaman kuliner yang menyenangkan.

Tidak hanya soal rasa, kualitas bahan baku, kebersihan tempat, porsi yang mengenyangkan, serta konsistensi sajian juga menjadi faktor penting yang membuat sebuah tempat layak direkomendasikan.

Beruntungnya, Jogja memiliki banyak pilihan tempat makan kwetiau yang masih beroperasi dan memiliki reputasi baik di kalangan pelanggan.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas rekomendasi tempat makan kwetiau di Jogja yang layak masuk daftar kunjungan kuliner saat berada di kota pelajar.

1. Kwetiaw Kalimantan Naphoeganix

Kwetiaw Kalimantan Naphoeganix dikenal sebagai salah satu tempat makan kwetiau yang cukup populer di kawasan Gedong Tengen.

Sajian kwetiau di sini memiliki cita rasa khas Kalimantan dengan dominasi rasa gurih dan aroma bawang putih yang kuat.