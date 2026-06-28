Surga Dunia! Rekomendasi 11 Makanan Wajib Saat Ke Medan, Mulai dari Kwetiau Otentik Sampai Kari yang Kaya Rempah

JawaPos.Com - Medan dikenal sebagai surga kuliner dengan berbagai hidangan bercitarasa lezat.

Makanan Medan terkenal dengan rasanya yang gurih, kaya rempah, dan menggugah selera. Tidak hanya durian asli Medan dan kwetiaunya yang legendaris, kota ini memiliki banyak kuliner ikonik mulai dari sarapan khas, kopitiam, makanan berat, sampai aneka mie dan bihun yang melegenda.

Langsung saja, mengutip informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya, berikut 11 Makanan Medan yang wajib banget anda coba saat berkunjung ke Kota ini.

Kari Rumah Makan Tabona

Rumah makan tabona berlokasi di Jl.Mangkubumi No.17 Medan. Rumah makan ini menyediakan menu kari spesial. Buka mulai pukul 06.30-16.30 sore, kari di sini berisikan bihun, kentang, potongan daging sapi, serta kuah kari yang kaya rempah.

Sensasi rasa pedas dan gurih membuat anda tidak pernah bisa move on dari makanan yang satu ini.

Ayam Pop Kedai Nasi Ramadhan

Biasanya ayam pop identik dengan kuah santan kental, namun hal ini berbeda saat anda pergi ke Medan. Ayam pop kedai nasi ramadhan disajikan dengan digoreng beserta kremesan yang melimpah. Bertempat di Jl. Asia Makmur Gg. Medan, tempat makan ini buka setiap pukul 11.00-20.00 malam.. Satu porsi ayam pop ini disajikan bersama dengan kremesan, sayur ubi tumbuk, sambal hijau, dan nasi hangat. Selain itu anda juga wajib memesan menu lain seperti perkedel, terong balado, dan tahu gulai

Mie Ayam Akong

Mie ayam akong menyediakan menu bakmi karet, kwetiau, dan bihun. Menu favoritnya tentu saja adalah bakmi dengan isian mie karet, telur rebus, baso ikan, ayam rebus, serta sambal. Di sini anda dapat menyesuaikan porsi dengan pilihan jumbo, biasa, atau kecil. Satu porsi bakmi ukuran sedang dibanderol dengan harga Rp 45.000. Selain itu, di sini juga menyediakan lumpia isi udang yang gurih dan lezat.

Sop Iga Rumah Makan Sipirok