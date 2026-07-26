Resep Kwetiau Homemade yang Kenyal, Lembut, dan Cocok untuk Stok di Kulkas

JawaPos.com - Kwetiau menjadi salah satu bahan makanan yang sering digunakan untuk membuat aneka hidangan, mulai dari kwetiau goreng, kwetiau kuah, hingga kwetiau siram.

Ternyata, Anda juga bisa membuat kwetiau homemade sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana dan hasil yang kenyal serta lembut.

Dilansir dari Instagram @fanimci5, resep ini cocok untuk dibuat dalam jumlah banyak dan disimpan sebagai stok di kulkas. Dengan begitu, Anda bisa langsung mengolahnya menjadi berbagai menu favorit kapan saja tanpa perlu membeli kwetiau siap pakai.

Membuat kwetiau sendiri memungkinkan Anda mengatur tekstur sesuai selera. Perpaduan tepung beras dan tepung tapioka menghasilkan lembaran kwetiau yang lembut tetapi tetap kenyal saat dimasak.

Selain lebih hemat, kwetiau homemade juga bisa disimpan di kulkas sehingga praktis digunakan untuk berbagai masakan sehari-hari.

Bahan-Bahan

120 gram tepung beras

60 gram tepung tapioka

1 gram garam

360-370 ml air

Minyak sayur secukupnya untuk mengoles loyang dan kwetiau

Cara Membuat Kwetiau Homemade