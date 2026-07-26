Resep Sempol Tahu, Camilan Gurih Renyah yang Bikin Ketagihan

Potret sempol tahu yang gurih, renyah, dan lembut di dalam (Instagram @hulyatirfani)
JawaPos.com - Tahu memang dikenal sebagai bahan makanan yang sederhana, tetapi bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satunya adalah Sempol Tahu, camilan gurih dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam yang cocok dinikmati kapan saja.
Dilansir dari Instagram @hulyatirfani, resep ini memadukan tahu dengan tepung, wortel, dan daun bawang sehingga menghasilkan camilan yang tidak hanya lezat, tetapi juga lebih bertekstur. Setelah dibalut telur dan digoreng hingga keemasan, sempol tahu menjadi camilan yang sulit untuk berhenti disantap.
Sempol tahu memiliki tekstur yang lembut berkat penggunaan tahu, tetapi tetap kenyal karena tambahan tepung tapioka. Wortel dan daun bawang memberikan rasa yang lebih segar sekaligus membuat tampilannya semakin menarik.
Selain mudah dibuat, camilan ini juga cocok dijadikan bekal sekolah, teman minum teh, atau ide jualan karena menggunakan bahan-bahan yang ekonomis.
Bahan-Bahan
6 kotak tahu
100 gram tepung tapioka
80 gram tepung terigu
1 batang daun bawang, iris tipis
⅓ buah wortel, parut halus
½ sdt garam
½ sdt kaldu bubuk
⅓ sdt lada bubuk
1 butir telur, kocok lepas untuk baluran
Cara Membuat
1. Haluskan Tahu
Hancurkan tahu hingga teksturnya lembut dan tidak bergerindil.
2. Campurkan Semua Bahan
Masukkan tepung tapioka, tepung terigu, daun bawang, wortel parut, garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan adonan dapat dibentuk.
3. Bentuk Adonan
Ambil adonan secukupnya, lalu bentuk memanjang atau sesuai selera. Jika ingin seperti sempol khas Malang, adonan bisa dibentuk pada tusuk sate.
4. Balur dengan Telur
Celupkan adonan yang telah dibentuk ke dalam telur kocok hingga seluruh permukaannya terlapisi.
5. Goreng
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng hingga sempol tahu berwarna kuning keemasan dan matang merata.
Angkat lalu tiriskan.
6. Sajikan
Nikmati sempol tahu selagi hangat bersama saus sambal, saus tomat, atau mayones sesuai selera.
Gunakan tahu yang sudah ditiriskan agar adonan tidak terlalu lembek. Jika adonan masih lengket, tambahkan sedikit tepung tapioka hingga teksturnya mudah dibentuk.
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral