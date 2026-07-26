Resep Orak Arik Telur Tomat Rumahan, Sederhana tapi Rasanya Istimewa

JawaPos.com – Orak arik telur tomat menjadi salah satu hidangan rumahan yang mudah dibuat, tetapi tetap memiliki cita rasa yang menggugah selera. Perpaduan telur yang lembut dan gurih dengan tomat segar bercita rasa sedikit asam manis menghasilkan menu sederhana yang nikmat disantap kapan saja.

Hidangan ini sangat cocok bagi siapa saja yang ingin memasak dengan cepat tanpa perlu menyiapkan banyak bahan. Orak arik telur tomat dapat menjadi pilihan praktis untuk menu sarapan, makan siang, maupun makan malam karena cara membuatnya yang mudah dan tetap kaya nutrisi.

Selain proses memasaknya yang singkat, bahan-bahan yang diperlukan juga sederhana dan umumnya mudah ditemukan di dapur. Dengan bumbu yang tepat, menu ekonomis ini bisa menjadi sajian lezat untuk keluarga.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut resep orak arik telur tomat yang simpel dan enak seperti dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-bahan untuk membuat orak arik telur tomat:

· 2 butir telur

· 2 butir tomat

· 1 batang daun bawang

· ½ sdt garam