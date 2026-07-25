Resep Sambal Terong Suwir Rumahan, Pedas Nikmat dengan Bahan Ekonomis

JawaPos.com - Sambal terong suwir menjadi salah satu pilihan lauk rumahan yang banyak disukai karena menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan tekstur lembut yang menggugah selera. Selain lezat, hidangan ini juga mudah dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana.

Menu ini menggunakan terong yang telah dimasak hingga empuk, kemudian disuwir dan ditumis bersama bumbu sambal hingga meresap. Proses tersebut menghasilkan cita rasa pedas yang nikmat dengan aroma khas yang mampu meningkatkan selera makan.

Sambal terong suwir sangat cocok disajikan sebagai pendamping nasi hangat. Rasanya yang kaya membuat hidangan sederhana ini dapat menjadi menu andalan untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Tak hanya praktis, bahan-bahan yang dibutuhkan juga relatif terjangkau sehingga cocok dijadikan pilihan menu harian di rumah tanpa menguras kantong.

Mengutip resep yang dibagikan melalui kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut cara membuat sambal terong suwir yang lezat, praktis, dan mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat sambal terong suwir:

· 2 buah terong ungu

· 2 buah terong hijau

Bahan untuk membuat sambal: