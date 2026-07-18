Resep Taiwanese Popcorn Chicken, Ayam Goreng Renyah ala Night Market Taiwan

Potret Taiwanese popcorn chicken ala night market Taiwan. (Sumber: instagram.com/@hescooks)
Bahan-Bahan
Bahan Marinasi
500 gram paha ayam tanpa tulang, potong ukuran sekali suap
1 sdm kecap asin
1 sdm bawang putih cincang
½ sdt jahe parut
½ sdt five spice powder
½ sdt lada putih bubuk
¼ sdt gula pasir
¼ sdt kaldu ayam bubuk
1 putih telur
Bahan Pelapis
2 cangkir tepung pati ubi (sweet potato starch)
Bumbu Tabur
½ sdt garam
½ sdt lada putih bubuk
¼ sdt bubuk cabai
¼ sdt five spice powder
¼ sdt bawang putih bubuk (opsional)
Pelengkap
Daun basil segar untuk digoreng
Cara Membuat Taiwanese Popcorn Chicken
1. Marinasi Ayam
Masukkan ayam ke dalam mangkuk.
Tambahkan kecap asin, bawang putih cincang, jahe parut, five spice powder, lada putih, gula, kaldu ayam, dan putih telur.
Aduk hingga seluruh ayam terbalut bumbu.
Diamkan selama kurang lebih 30 menit agar bumbu meresap.
2. Balur dengan Tepung
Siapkan tepung pati ubi di dalam wadah.
Masukkan ayam yang sudah dimarinasi, lalu aduk perlahan hingga seluruh permukaannya tertutup tepung.
Diamkan sekitar 5 menit agar lapisan tepung menempel lebih baik.
3. Goreng Pertama
Panaskan minyak hingga suhu sekitar 170-175°C.
Goreng ayam selama 4-5menit sampai matang dan berwarna keemasan.
Angkat lalu tiriskan.
4. Goreng Kedua
Diamkan ayam sekitar 1-2 menit.
Naikkan suhu minyak menjadi sekitar 180-185°C.
Goreng kembali selama 1-2 menit hingga lapisan luar menjadi lebih renyah.
Angkat dan tiriskan.
5. Goreng Daun Basil
Masukkan daun basil ke minyak panas.
Goreng selama 5-10 detik hingga garing.
Angkat dan tiriskan. Hati-hati karena minyak dapat sedikit meletup saat menggoreng daun.
6. Sajikan
Campurkan seluruh bahan bumbu tabur.
Taburkan ke atas ayam saat masih panas.
Tambahkan daun basil goreng sebagai pelengkap.
Sajikan selagi hangat.
Tips Agar Popcorn Chicken Super Crispy
- Gunakan paha ayam karena lebih juicy dibanding dada ayam.
- Tepung pati ubi menghasilkan tekstur yang lebih renyah daripada tepung terigu atau maizena.
- Diamkan ayam yang sudah dibalur tepung selama beberapa menit sebelum digoreng agar lapisan tepung menempel sempurna.
- Teknik menggoreng dua kali membuat ayam lebih garing dan tidak mudah melempem.
- Jangan menggoreng terlalu banyak ayam sekaligus agar suhu minyak tetap stabil.
Taiwanese Popcorn Chicken semakin nikmat jika disajikan bersama:
- Daun basil goreng
- Saus sambal
- Chilli oil
- Mayones pedas
- Nasi hangat
- Kentang goreng
- Es teh atau minuman lemon dingin
Taiwanese Popcorn Chicken menjadi salah satu camilan paling populer di night market Taiwan karena memiliki tekstur yang sangat renyah, ayam yang juicy, serta aroma rempah yang khas. Dengan bahan sederhana dan teknik double frying, Anda bisa menghadirkan cita rasa street food Taiwan langsung di rumah.
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