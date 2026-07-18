Resep Taiwanese Popcorn Chicken, Ayam Goreng Renyah ala Night Market Taiwan

Cara Membuat Taiwanese Popcorn Chicken

1. Marinasi Ayam

Masukkan ayam ke dalam mangkuk.

Tambahkan kecap asin, bawang putih cincang, jahe parut, five spice powder, lada putih, gula, kaldu ayam, dan putih telur.

Aduk hingga seluruh ayam terbalut bumbu.

Diamkan selama kurang lebih 30 menit agar bumbu meresap.

2. Balur dengan Tepung

Siapkan tepung pati ubi di dalam wadah.

Masukkan ayam yang sudah dimarinasi, lalu aduk perlahan hingga seluruh permukaannya tertutup tepung.

Diamkan sekitar 5 menit agar lapisan tepung menempel lebih baik.

3. Goreng Pertama

Panaskan minyak hingga suhu sekitar 170-175°C.

Goreng ayam selama 4-5menit sampai matang dan berwarna keemasan.

Angkat lalu tiriskan.

4. Goreng Kedua

Diamkan ayam sekitar 1-2 menit.

Naikkan suhu minyak menjadi sekitar 180-185°C.

Goreng kembali selama 1-2 menit hingga lapisan luar menjadi lebih renyah.

Angkat dan tiriskan.

5. Goreng Daun Basil

Masukkan daun basil ke minyak panas.

Goreng selama 5-10 detik hingga garing.

Angkat dan tiriskan. Hati-hati karena minyak dapat sedikit meletup saat menggoreng daun.

6. Sajikan

Campurkan seluruh bahan bumbu tabur.

Taburkan ke atas ayam saat masih panas.

Tambahkan daun basil goreng sebagai pelengkap.

Sajikan selagi hangat.