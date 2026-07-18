Resep Cozy Wonton Soup, Sup Wonton Hangat dengan Isian Udang dan Daging yang Gurih

JawaPos.com - Semangkuk Cozy Wonton Soup selalu menjadi pilihan yang tepat saat cuaca dingin atau ketika menginginkan makanan hangat yang menenangkan. Kuah kaldu ayam yang gurih dipadukan dengan wonton berisi daging babi cincang dan udang menghasilkan hidangan yang kaya rasa, ringan, sekaligus mengenyangkan.
Dilansir dari Instagram @maeshomesweethome, resep ini juga cocok dijadikan stok makanan karena wonton yang sudah dibentuk dapat disimpan di dalam freezer dan dimasak kapan saja saat dibutuhkan.
Berbeda dari sup biasa, wonton pada resep ini memiliki isian yang lembut dan juicy berkat perpaduan daging cincang, udang, minyak wijen, jahe, serta Shaoxing wine. Kuahnya dibuat sederhana, tetapi memiliki rasa umami yang kuat sehingga sangat cocok dinikmati saat makan siang maupun makan malam.
Selain itu, Anda bisa menambahkan bok choy atau bayam agar hidangan menjadi lebih lengkap dan bergizi.
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara