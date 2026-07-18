Resep Cozy Wonton Soup, Sup Wonton Hangat dengan Isian Udang dan Daging yang Gurih

Potret cozy wonton soup yang juicy dan gurih, menu berkuah yang cocok disantap saat cuaca dingin. (Sumber: instagram.com/@maeshomesweethome)



JawaPos.com - Semangkuk Cozy Wonton Soup selalu menjadi pilihan yang tepat saat cuaca dingin atau ketika menginginkan makanan hangat yang menenangkan. Kuah kaldu ayam yang gurih dipadukan dengan wonton berisi daging babi cincang dan udang menghasilkan hidangan yang kaya rasa, ringan, sekaligus mengenyangkan.



Dilansir dari Instagram @maeshomesweethome, resep ini juga cocok dijadikan stok makanan karena wonton yang sudah dibentuk dapat disimpan di dalam freezer dan dimasak kapan saja saat dibutuhkan.



Berbeda dari sup biasa, wonton pada resep ini memiliki isian yang lembut dan juicy berkat perpaduan daging cincang, udang, minyak wijen, jahe, serta Shaoxing wine. Kuahnya dibuat sederhana, tetapi memiliki rasa umami yang kuat sehingga sangat cocok dinikmati saat makan siang maupun makan malam.



Selain itu, Anda bisa menambahkan bok choy atau bayam agar hidangan menjadi lebih lengkap dan bergizi.

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Bahan-Bahan

Bahan Isian Wonton

450 gram daging babi cincang

280-450 gram udang mentah, cincang kasar

3 batang daun bawang, iris halus

1 sdm jahe parut

2 siung bawang putih, cincang halus

1 sdm kecap asin

1 sdm Shaoxing wine (boleh skip)

1 sdm minyak wijen

1 sdt gula pasir

½ sdt kaldu ayam bubuk

¾ sdt garam

¼ sdt lada putih bubuk

2 sdm air

Kulit wonton secukupnya (sekitar 2 bungkus)



Bahan Kuah

8 cangkir kaldu ayam

1 sdm kecap asin

1 sdt minyak wijen

½ sdt jahe parut

1 siung bawang putih, memarkan

1 sdt gula pasir

¼ sdt lada putih bubuk

1 sdt kaldu ayam bubuk



Pelengkap

Daun bawang iris

Daun ketumbar

Bok choy (opsional)

Bayam (opsional)



Cara Membuat Cozy Wonton Soup

1. Buat Isian Wonton

Campurkan daging babi cincang, udang, daun bawang, jahe, bawang putih, kecap asin, Shaoxing wine, minyak wijen, gula, kaldu ayam, garam, lada putih, dan air.

Aduk hingga adonan menjadi sedikit lengket dan tercampur rata.

Diamkan selama sekitar 10 menit agar bumbu meresap.

2. Bentuk Wonton

Ambil satu lembar kulit wonton.

Isi dengan sekitar 1 sendok teh adonan.

Lipat dan rekatkan sesuai bentuk wonton yang diinginkan.

Ulangi hingga seluruh adonan habis.

Jika tidak langsung dimasak, simpan sebagian wonton di dalam freezer untuk stok.

3. Buat Kuah

Masukkan kaldu ayam ke dalam panci.

Tambahkan kecap asin, minyak wijen, jahe, bawang putih, gula, lada putih, dan kaldu ayam bubuk.

Masak hingga mendidih, lalu kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan selama 8-10 menit agar rasa kuah semakin kaya.

4. Rebus Wonton

Didihkan air dalam panci terpisah.

Masukkan wonton dan rebus hingga mengapung di permukaan, menandakan isinya telah matang.

Angkat dan tiriskan.

5. Sajikan

Masukkan wonton ke dalam mangkuk.

Siram dengan kuah panas.

Tambahkan irisan daun bawang dan daun ketumbar.

Jika suka, tambahkan bok choy atau bayam yang sudah direbus sebentar.

Sajikan selagi hangat.



Tips Agar Wonton Lebih Juicy

- Gunakan udang segar agar rasa isian lebih manis alami.

- Jangan mengaduk adonan terlalu sebentar karena tekstur yang sedikit lengket membantu isian tetap menyatu saat dimasak.

- Simpan wonton di atas loyang yang ditaburi tepung sebelum dibekukan agar tidak saling menempel.

- Rebus wonton secara terpisah supaya kuah tetap jernih.

- Jangan memasak wonton terlalu lama setelah mengapung agar kulitnya tidak lembek. 450 gram daging babi cincang280-450 gram udang mentah, cincang kasar3 batang daun bawang, iris halus1 sdm jahe parut2 siung bawang putih, cincang halus1 sdm kecap asin1 sdm Shaoxing wine (boleh skip)1 sdm minyak wijen1 sdt gula pasir½ sdt kaldu ayam bubuk¾ sdt garam¼ sdt lada putih bubuk2 sdm airKulit wonton secukupnya (sekitar 2 bungkus)8 cangkir kaldu ayam1 sdm kecap asin1 sdt minyak wijen½ sdt jahe parut1 siung bawang putih, memarkan1 sdt gula pasir¼ sdt lada putih bubuk1 sdt kaldu ayam bubukDaun bawang irisDaun ketumbarBok choy (opsional)Bayam (opsional)1. Buat Isian WontonCampurkan daging babi cincang, udang, daun bawang, jahe, bawang putih, kecap asin, Shaoxing wine, minyak wijen, gula, kaldu ayam, garam, lada putih, dan air.Aduk hingga adonan menjadi sedikit lengket dan tercampur rata.Diamkan selama sekitar 10 menit agar bumbu meresap.2. Bentuk WontonAmbil satu lembar kulit wonton.Isi dengan sekitar 1 sendok teh adonan.Lipat dan rekatkan sesuai bentuk wonton yang diinginkan.Ulangi hingga seluruh adonan habis.Jika tidak langsung dimasak, simpan sebagian wonton di dalam freezer untuk stok.3. Buat KuahMasukkan kaldu ayam ke dalam panci.Tambahkan kecap asin, minyak wijen, jahe, bawang putih, gula, lada putih, dan kaldu ayam bubuk.Masak hingga mendidih, lalu kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan selama 8-10 menit agar rasa kuah semakin kaya.4. Rebus WontonDidihkan air dalam panci terpisah.Masukkan wonton dan rebus hingga mengapung di permukaan, menandakan isinya telah matang.Angkat dan tiriskan.5. SajikanMasukkan wonton ke dalam mangkuk.Siram dengan kuah panas.Tambahkan irisan daun bawang dan daun ketumbar.Jika suka, tambahkan bok choy atau bayam yang sudah direbus sebentar.Sajikan selagi hangat.- Gunakan udang segar agar rasa isian lebih manis alami.- Jangan mengaduk adonan terlalu sebentar karena tekstur yang sedikit lengket membantu isian tetap menyatu saat dimasak.- Simpan wonton di atas loyang yang ditaburi tepung sebelum dibekukan agar tidak saling menempel.- Rebus wonton secara terpisah supaya kuah tetap jernih.- Jangan memasak wonton terlalu lama setelah mengapung agar kulitnya tidak lembek.



Cozy Wonton Soup dapat disajikan bersama berbagai pelengkap, seperti:

- Mi telur

- Bok choy

- Bayam

- Jamur shimeji

- Minyak cabai

- Bawang putih goreng

- Wijen sangrai

Pelengkap tersebut membuat semangkuk wonton soup semakin lengkap dan mengenyangkan.



Cozy Wonton Soup merupakan hidangan rumahan yang sederhana tetapi memiliki cita rasa hangat dan menenangkan. Perpaduan isian daging dan udang yang gurih dengan kuah kaldu beraroma jahe sangat cocok dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca dingin atau ketika ingin menyantap makanan yang ringan namun tetap mengenyangkan.