Resep Crispy Chilli Oil Egg Toast, Sarapan Simpel yang Gurih, Pedas, dan Lumer

JawaPos.com - Jika sedang mencari menu sarapan yang praktis tetapi tetap lezat, Crispy Chilli Oil Egg Toast bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Perpaduan roti panggang yang renyah, telur yang dimasak dengan chili oil, serta taburan keju mozzarella menciptakan rasa gurih, pedas, dan creamy dalam setiap gigitan.
Dilansir dari Instagram @sweet_n_sour08, resep ini hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana dan dapat disiapkan dalam waktu kurang dari 15 menit. Cocok untuk sarapan, brunch, maupun makan malam praktis saat sedang sibuk.
Menu ini menggabungkan tekstur roti yang garing dengan telur yang lembut serta sensasi pedas dari chili oil. Tambahan mozzarella memberikan rasa gurih sekaligus efek lumer yang membuat hidangan terasa lebih spesial meski dibuat dari bahan sederhana.
Selain praktis, resep ini juga mudah dimodifikasi sesuai selera dengan menambahkan topping favorit.
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