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Nola Amalia Rosyada
Minggu, 19 Juli 2026 | 06.37 WIB

Resep Crispy Chilli Oil Egg Toast, Sarapan Simpel yang Gurih, Pedas, dan Lumer

Potret crispy chilli oil egg toast yang praktis dengan roti renyah. (Sumber: instagram.com/@sweet_n_sour08)


JawaPos.com - Jika sedang mencari menu sarapan yang praktis tetapi tetap lezat, Crispy Chilli Oil Egg Toast bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Perpaduan roti panggang yang renyah, telur yang dimasak dengan chili oil, serta taburan keju mozzarella menciptakan rasa gurih, pedas, dan creamy dalam setiap gigitan.

Dilansir dari Instagram @sweet_n_sour08, resep ini hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana dan dapat disiapkan dalam waktu kurang dari 15 menit. Cocok untuk sarapan, brunch, maupun makan malam praktis saat sedang sibuk.

Menu ini menggabungkan tekstur roti yang garing dengan telur yang lembut serta sensasi pedas dari chili oil. Tambahan mozzarella memberikan rasa gurih sekaligus efek lumer yang membuat hidangan terasa lebih spesial meski dibuat dari bahan sederhana.

Selain praktis, resep ini juga mudah dimodifikasi sesuai selera dengan menambahkan topping favorit.

 
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Bahan-Bahan
1 sdm chili oil (sesuaikan tingkat kepedasan)
2 butir telur
2 sdm daun bawang bagian hijau, iris halus
1-2 sdm keju mozzarella parut
Sejumput garam (opsional)
Sejumput lada hitam (opsional)
1 lembar roti sourdough atau roti tawar tebal
1 sdt minyak zaitun atau mentega untuk memanggang roti

Cara Membuat Crispy Chilli Oil Egg Toast
1. Panggang Roti
Panaskan wajan.
Tambahkan minyak zaitun atau mentega, lalu panggang roti hingga kedua sisinya berwarna keemasan dan teksturnya renyah.
Angkat dan sisihkan.
2. Masak Telur
Gunakan wajan yang sama.
Masukkan chili oil dan panaskan dengan api kecil hingga harum.
Pecahkan dua butir telur ke dalam wajan.
3. Tambahkan Topping
Taburkan daun bawang iris, keju mozzarella, garam, dan lada hitam di atas telur.
Masak hingga putih telur matang, sementara kuning telur dapat disesuaikan tingkat kematangannya sesuai selera.
4. Sajikan
Letakkan telur di atas roti panggang.
Sajikan selagi hangat agar keju masih lumer dan roti tetap renyah.

Tips Agar Hasilnya Lebih Nikmat
- Gunakan roti sourdough agar teksturnya lebih kokoh dan renyah.
- Masak chili oil dengan api kecil supaya aromanya keluar tanpa membuatnya gosong.
- Jika menyukai kuning telur yang meleleh, angkat telur saat putihnya baru saja matang.
- Tambahkan keju lebih banyak jika ingin tekstur yang lebih creamy dan lumer.
- Sajikan segera setelah matang agar roti tidak menjadi lembek.

Selain bahan utama, Anda juga dapat menambahkan beberapa pelengkap berikut agar rasanya semakin kaya:
- Irisan alpukat
- Smoked beef
- Jamur tumis
- Tomat segar
- Biji wijen sangrai
- Cabai bubuk
- Daun parsley cincang

Crispy Chilli Oil Egg Toast menjadi pilihan menu yang sederhana tetapi memiliki rasa yang istimewa. Kombinasi roti renyah, telur lembut, keju mozzarella yang meleleh, serta chili oil yang pedas gurih membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja, baik untuk sarapan cepat maupun camilan mengenyangkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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