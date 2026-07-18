Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Minggu, 19 Juli 2026 | 06.35 WIB

Resep Wonton Noodle Soup, Mi Kuah Hangat dengan Wonton yang Gurih dan Lezat

Potret wonton noodle soup dengan kuah kaldu gurih yang sedap. (Sumber: instagram.com/@nunnamaryskitchen)


JawaPos.com - Saat cuaca dingin atau tubuh membutuhkan makanan yang menghangatkan, semangkuk Wonton Noodle Soup bisa menjadi pilihan yang sempurna. Hidangan ini memadukan mi telur yang kenyal, wonton lembut berisi daging, kuah kaldu gurih, serta sayuran segar dalam satu mangkuk yang sederhana namun kaya rasa.

Dilansir dari Instagram @nunnamaryskitchen, resep ini sangat praktis karena menggunakan wonton siap pakai. Meski mudah dibuat, rasanya tetap lezat dan cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Wonton Noodle Soup menawarkan kombinasi rasa yang ringan tetapi tetap kaya umami. Kuahnya dibuat dari kaldu ayam yang dipadukan dengan kecap asin dan minyak wijen sehingga menghasilkan aroma khas masakan Asia.

Mi telur yang kenyal, wonton yang lembut, serta bok choy yang segar membuat hidangan ini terasa lengkap tanpa perlu banyak bumbu rumit.

 
Baca Juga: Resep Honey Lemon Garlic Chicken: Ayam Crispy Saus Madu Lemon yang Rasanya Gurih, Manis, dan Segar

Bahan-Bahan
1 liter air
2 sdm kaldu ayam bubuk
1 sdm kecap asin
1 sdt minyak wijen
Wonton siap pakai atau homemade secukupnya
Mi telur tipis secukupnya
Bok choy secukupnya
Daun bawang, iris tipis
Chili oil (opsional)

Cara Membuat Wonton Noodle Soup
1. Buat Kuah
Masukkan air ke dalam panci.
Tambahkan kaldu ayam bubuk, kecap asin, minyak wijen, dan bagian putih daun bawang.
Aduk hingga rata lalu didihkan.
Masak dengan api kecil selama 5-10 menit agar aroma bumbu lebih meresap.
2. Rebus Wonton
Didihkan air dalam panci terpisah.
Masukkan wonton lalu rebus selama sekitar 6-8 menit hingga matang.
Angkat dan tiriskan.
3. Masak Mi
Gunakan air rebusan yang sama untuk memasak mi telur sesuai petunjuk pada kemasan.
Angkat dan tiriskan.
4. Rebus Bok Choy
Masukkan bok choy ke dalam air mendidih selama sekitar 30 detik hingga layu tetapi tetap renyah.
Angkat dan tiriskan.
5. Sajikan
Susun mi telur ke dalam mangkuk.
Tambahkan wonton dan bok choy.
Siram dengan kuah panas.
Taburi irisan daun bawang bagian hijau.
Tambahkan chili oil bila menyukai rasa pedas.
Sajikan selagi hangat.

Tips Agar Wonton Noodle Soup Lebih Nikmat
- Gunakan mi telur segar agar teksturnya lebih kenyal.
- Jangan merebus bok choy terlalu lama supaya warnanya tetap hijau dan renyah.
- Rebus wonton secara terpisah agar kuah tetap bening.
- Tambahkan bawang putih goreng atau minyak bawang putih untuk aroma yang lebih harum.
- Chili oil dapat ditambahkan sesuai selera jika ingin rasa yang lebih pedas.

Selain menggunakan isian daging ayam atau babi sesuai preferensi, wonton juga dapat dibuat dengan berbagai variasi seperti:
- Udang cincang
- Ayam dan udang
- Jamur cincang
- Tahu dan sayuran
- Daging sapi cincang
Dengan berbagai pilihan isian tersebut, Wonton Noodle Soup bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.

Wonton Noodle Soup merupakan hidangan sederhana yang menawarkan rasa gurih, hangat, dan mengenyangkan. Kuah kaldu yang ringan berpadu sempurna dengan mi telur, wonton, dan bok choy sehingga cocok dinikmati kapan saja.
 
Dengan bahan yang mudah ditemukan dan cara memasak yang praktis, resep ini layak menjadi salah satu menu andalan di rumah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Resep Honey Lemon Garlic Chicken: Ayam Crispy Saus Madu Lemon yang Rasanya Gurih, Manis, dan Segar - Image
Kuliner

Resep Honey Lemon Garlic Chicken: Ayam Crispy Saus Madu Lemon yang Rasanya Gurih, Manis, dan Segar

Minggu, 19 Juli 2026 | 06.34 WIB

Resep Honey Lemon Garlic Chicken, Ayam Crispy Saus Madu Lemon yang Gurih, Manis, dan Segar - Image
Kuliner

Resep Honey Lemon Garlic Chicken, Ayam Crispy Saus Madu Lemon yang Gurih, Manis, dan Segar

Minggu, 19 Juli 2026 | 00.13 WIB

Resep Pisang Buncit Keju Kukus, Bolu Pisang Lembut dengan Isian Keju Lumer - Image
Kuliner

Resep Pisang Buncit Keju Kukus, Bolu Pisang Lembut dengan Isian Keju Lumer

Minggu, 19 Juli 2026 | 00.10 WIB

Terpopuler

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026 - Image
1

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

2

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

3

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

4

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

5

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

8

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

9

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

10

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore