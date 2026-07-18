Resep Wonton Noodle Soup, Mi Kuah Hangat dengan Wonton yang Gurih dan Lezat

JawaPos.com - Saat cuaca dingin atau tubuh membutuhkan makanan yang menghangatkan, semangkuk Wonton Noodle Soup bisa menjadi pilihan yang sempurna. Hidangan ini memadukan mi telur yang kenyal, wonton lembut berisi daging, kuah kaldu gurih, serta sayuran segar dalam satu mangkuk yang sederhana namun kaya rasa. Dilansir dari Instagram @nunnamaryskitchen, resep ini sangat praktis karena menggunakan wonton siap pakai. Meski mudah dibuat, rasanya tetap lezat dan cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Wonton Noodle Soup menawarkan kombinasi rasa yang ringan tetapi tetap kaya umami. Kuahnya dibuat dari kaldu ayam yang dipadukan dengan kecap asin dan minyak wijen sehingga menghasilkan aroma khas masakan Asia. Mi telur yang kenyal, wonton yang lembut, serta bok choy yang segar membuat hidangan ini terasa lengkap tanpa perlu banyak bumbu rumit.

1 liter air2 sdm kaldu ayam bubuk1 sdm kecap asin1 sdt minyak wijenWonton siap pakai atau homemade secukupnyaMi telur tipis secukupnyaBok choy secukupnyaDaun bawang, iris tipisChili oil (opsional)1. Buat KuahMasukkan air ke dalam panci.Tambahkan kaldu ayam bubuk, kecap asin, minyak wijen, dan bagian putih daun bawang.Aduk hingga rata lalu didihkan.Masak dengan api kecil selama 5-10 menit agar aroma bumbu lebih meresap.2. Rebus WontonDidihkan air dalam panci terpisah.Masukkan wonton lalu rebus selama sekitar 6-8 menit hingga matang.Angkat dan tiriskan.3. Masak MiGunakan air rebusan yang sama untuk memasak mi telur sesuai petunjuk pada kemasan.Angkat dan tiriskan.4. Rebus Bok ChoyMasukkan bok choy ke dalam air mendidih selama sekitar 30 detik hingga layu tetapi tetap renyah.Angkat dan tiriskan.5. SajikanSusun mi telur ke dalam mangkuk.Tambahkan wonton dan bok choy.Siram dengan kuah panas.Taburi irisan daun bawang bagian hijau.Tambahkan chili oil bila menyukai rasa pedas.Sajikan selagi hangat.- Gunakan mi telur segar agar teksturnya lebih kenyal.- Jangan merebus bok choy terlalu lama supaya warnanya tetap hijau dan renyah.- Rebus wonton secara terpisah agar kuah tetap bening.- Tambahkan bawang putih goreng atau minyak bawang putih untuk aroma yang lebih harum.- Chili oil dapat ditambahkan sesuai selera jika ingin rasa yang lebih pedas.Selain menggunakan isian daging ayam atau babi sesuai preferensi, wonton juga dapat dibuat dengan berbagai variasi seperti:- Udang cincang- Ayam dan udang- Jamur cincang- Tahu dan sayuran- Daging sapi cincangDengan berbagai pilihan isian tersebut, Wonton Noodle Soup bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.Wonton Noodle Soup merupakan hidangan sederhana yang menawarkan rasa gurih, hangat, dan mengenyangkan. Kuah kaldu yang ringan berpadu sempurna dengan mi telur, wonton, dan bok choy sehingga cocok dinikmati kapan saja.