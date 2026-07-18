Resep Pisang Buncit Keju Kukus, Bolu Pisang Lembut dengan Isian Keju Lumer

JawaPos.com - Ingin mencoba olahan pisang yang berbeda dari biasanya? Pisang Buncit Keju bisa menjadi pilihan camilan yang wajib dicoba. Kue kukus ini memadukan bolu pisang yang lembut dengan lapisan keju creamy di bagian bawah, menghasilkan perpaduan rasa manis, gurih, dan tekstur yang lumer di mulut.

Dilansir dari Instagram @genikayu, resep ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di rumah. Cara membuatnya juga cukup praktis karena hanya dikukus, sehingga cocok untuk pemula maupun sebagai ide camilan keluarga.

Perpaduan pisang matang dan lapisan keju memberikan cita rasa yang seimbang. Bolu pisangnya terasa lembut dan harum, sementara lapisan keju menghadirkan sensasi creamy yang membuat setiap gigitan semakin nikmat.

Selain itu, kue ini tidak memerlukan oven sehingga lebih praktis dibuat menggunakan kukusan.

Bahan-Bahan

Bahan Lapisan Keju

170 gram keju oles

1 butir telur

80 gram gula pasir

1 sdm tepung terigu

Bahan Bolu Pisang

150 gram pisang matang, lumatkan

2 butir telur

120 gram gula pasir

¼ sdt vanila esens

120 gram tepung terigu1 sdt baking soda

¼ sdt garam

50 ml minyak sayur

Cara Membuat Pisang Buncit Keju

1. Buat Adonan Keju

Campurkan keju oles, telur, gula pasir, dan tepung terigu.

Kocok hingga adonan halus dan tidak bergerindil.

Sisihkan.

2. Siapkan Adonan Bolu Pisang

Lumatkan pisang hingga halus.

Kocok telur, gula pasir, dan vanila hingga tercampur rata.

Masukkan tepung terigu, baking soda, dan garam.

Aduk hingga tidak ada tepung yang menggumpal.

Terakhir, tuangkan minyak sayur lalu aduk hingga adonan tercampur rata.

3. Kukus Lapisan Keju

Olesi cetakan dengan sedikit minyak agar tidak lengket.

Tuang adonan keju ke dalam cetakan.

Kukus selama sekitar 8 menit hingga lapisan keju mulai set.

4. Tambahkan Adonan Bolu

Setelah lapisan keju setengah matang, tuangkan adonan bolu pisang di atasnya secara perlahan.

Ratakan permukaannya.

5. Kukus Hingga Matang

Lanjutkan mengukus selama sekitar 25 menit atau hingga bolu matang sempurna.

Lakukan tes tusuk untuk memastikan bagian dalam sudah matang.

6. Sajikan

Angkat dan biarkan agak hangat sebelum dikeluarkan dari cetakan.

Potong sesuai selera dan sajikan.



Tips Agar Pisang Buncit Keju Berhasil

- Gunakan pisang yang benar-benar matang agar rasa lebih manis dan aroma lebih harum.

- Pastikan kukusan sudah benar-benar panas sebelum adonan dimasukkan.

- Bungkus tutup kukusan dengan kain agar air tidak menetes ke permukaan bolu.

- Jangan membuka tutup kukusan terlalu sering selama proses memasak agar bolu mengembang sempurna.

- Gunakan api sedang supaya tekstur bolu tetap lembut dan tidak bantat.

Selain resep dasar, Anda juga dapat menambahkan beberapa bahan berikut agar rasanya semakin istimewa:

- Keju cheddar parut

- Choco chips

- Kismis

- Kacang almond cincang

- Bubuk kayu manis

- Irisan pisang segar sebagai topping

Variasi tersebut membuat bolu semakin kaya rasa dan menarik untuk disajikan.