Resep Spicy Miso Ramen, Kuah Creamy Pedas Gurih Ala Restoran Jepang

Potret spicy miso ramen dengan kuah creamy gurih pedas. (instagram.com/@myriadrecipes)
JawaPos.com - Bagi pencinta mi berkuah, Spicy Miso Ramen adalah hidangan yang wajib dicoba. Kuahnya memiliki perpaduan rasa gurih dari miso, sedikit pedas dari chili oil, dan tekstur creamy berkat campuran susu serta kaldu ayam. Ditambah topping daging sapi cincang, gyoza, dan telur setengah matang, semangkuk ramen ini dijamin menghangatkan sekaligus mengenyangkan.
Dilansir dari Instagram @myriadrecipes, resep ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan sehingga cocok dibuat sendiri di rumah. Proses memasaknya pun tidak rumit, membuatnya pas untuk menu makan siang atau makan malam saat ingin menikmati ramen ala restoran Jepang.
Miso memberikan cita rasa umami yang khas, sementara susu membuat kuah terasa lebih lembut dan creamy tanpa menghilangkan rasa gurihnya. Kombinasi daging sapi cincang yang ditumis, gyoza, serta ramen kenyal menghasilkan hidangan yang kaya tekstur dan rasa dalam setiap suapan.
Resep ini juga mudah dimodifikasi sesuai bahan yang tersedia di rumah.
Bahan-Bahan (1 Porsi)
Bahan Kuah
1 sdt white miso
½ sdm kecap asin rendah garam
½ sdt minyak wijen sangrai
½ sdt gula pasir
1 sdt chili oil
250 ml kaldu ayam
250 ml susu
Bahan Isi
1 porsi mi ramen beku
100 gram daging sapi cincang
3 buah chicken gyoza
1 batang daun bawang, iris tipis
1 butir telur rebus setengah matang
1 sdt wijen hitam sangrai
Cara Membuat Spicy Miso Ramen
1. Tumis Daging
Panaskan sedikit minyak di atas wajan.
Masukkan daging sapi cincang lalu tumis selama 5-10 menit hingga matang dan berwarna kecokelatan.
Sisihkan.
2. Buat Bumbu Dasar
Siapkan mangkuk saji.
Campurkan white miso, kecap asin, minyak wijen, gula, dan chili oil.
Aduk hingga membentuk pasta yang halus.
3. Masak Kuah
Dalam panci, campurkan kaldu ayam dan susu.
Masak hingga mendidih, kemudian kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan.
4. Masak Gyoza
Masak chicken gyoza sesuai petunjuk pada kemasan hingga matang.
5. Rebus Mi
Rebus mi ramen sesuai petunjuk pada kemasan hingga teksturnya kenyal.
Tiriskan.
6. Rakit Ramen
Tuangkan kuah panas sedikit demi sedikit ke dalam mangkuk berisi pasta miso sambil diaduk hingga larut.
Masukkan mi ramen.
Tambahkan daging sapi cincang, chicken gyoza, telur rebus setengah matang, daun bawang, dan taburan wijen hitam.
Sajikan segera selagi hangat.
Tips Membuat Spicy Miso Ramen Lebih Nikmat
- Gunakan white miso karena rasanya lebih ringan dan creamy dibanding red miso.
- Jangan merebus kuah terlalu lama setelah susu dimasukkan agar tidak pecah.
- Rebus telur sekitar 5½-6 menit agar kuningnya tetap lembut dan lumer.
- Tambahkan chili oil sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan.
- Sajikan segera setelah mi matang agar teksturnya tetap kenyal.
Selain daging sapi cincang dan gyoza, Anda juga bisa menambahkan berbagai topping berikut:
- Ayam chashu
- Jamur shimeji atau jamur enoki
- Jagung manis
- Pakcoy rebus
- Nori
- Bawang putih goreng
- Cabai bubuk Jepang (shichimi)
Topping tambahan ini membuat semangkuk ramen semakin lengkap dan kaya cita rasa.
Spicy Miso Ramen merupakan hidangan Jepang yang memadukan kuah creamy, rasa gurih miso, dan sensasi pedas yang pas. Dengan bahan yang mudah didapat serta cara memasak yang sederhana, Anda bisa menikmati ramen ala restoran tanpa harus keluar rumah. Sajikan hangat bersama aneka topping favorit untuk pengalaman makan yang lebih istimewa.
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara