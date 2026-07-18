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Nola Amalia Rosyada
Minggu, 19 Juli 2026 | 00.07 WIB

Resep Spicy Miso Ramen, Kuah Creamy Pedas Gurih Ala Restoran Jepang

Potret spicy miso ramen dengan kuah creamy gurih pedas. (instagram.com/@myriadrecipes) - Image

Potret spicy miso ramen dengan kuah creamy gurih pedas. (instagram.com/@myriadrecipes)

JawaPos.com - Bagi pencinta mi berkuah, Spicy Miso Ramen adalah hidangan yang wajib dicoba. Kuahnya memiliki perpaduan rasa gurih dari miso, sedikit pedas dari chili oil, dan tekstur creamy berkat campuran susu serta kaldu ayam. Ditambah topping daging sapi cincang, gyoza, dan telur setengah matang, semangkuk ramen ini dijamin menghangatkan sekaligus mengenyangkan.

Dilansir dari Instagram @myriadrecipes, resep ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan sehingga cocok dibuat sendiri di rumah. Proses memasaknya pun tidak rumit, membuatnya pas untuk menu makan siang atau makan malam saat ingin menikmati ramen ala restoran Jepang.

Miso memberikan cita rasa umami yang khas, sementara susu membuat kuah terasa lebih lembut dan creamy tanpa menghilangkan rasa gurihnya. Kombinasi daging sapi cincang yang ditumis, gyoza, serta ramen kenyal menghasilkan hidangan yang kaya tekstur dan rasa dalam setiap suapan.

Resep ini juga mudah dimodifikasi sesuai bahan yang tersedia di rumah.

Bahan-Bahan (1 Porsi)
Bahan Kuah
1 sdt white miso
½ sdm kecap asin rendah garam
½ sdt minyak wijen sangrai
½ sdt gula pasir
1 sdt chili oil
250 ml kaldu ayam
250 ml susu

Bahan Isi
1 porsi mi ramen beku
100 gram daging sapi cincang
3 buah chicken gyoza
1 batang daun bawang, iris tipis
1 butir telur rebus setengah matang
1 sdt wijen hitam sangrai

Cara Membuat Spicy Miso Ramen
1. Tumis Daging
Panaskan sedikit minyak di atas wajan.
Masukkan daging sapi cincang lalu tumis selama 5-10 menit hingga matang dan berwarna kecokelatan.
Sisihkan.
2. Buat Bumbu Dasar
Siapkan mangkuk saji.
Campurkan white miso, kecap asin, minyak wijen, gula, dan chili oil.
Aduk hingga membentuk pasta yang halus.
3. Masak Kuah
Dalam panci, campurkan kaldu ayam dan susu.
Masak hingga mendidih, kemudian kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan.
4. Masak Gyoza
Masak chicken gyoza sesuai petunjuk pada kemasan hingga matang.
5. Rebus Mi
Rebus mi ramen sesuai petunjuk pada kemasan hingga teksturnya kenyal.
Tiriskan.
6. Rakit Ramen
Tuangkan kuah panas sedikit demi sedikit ke dalam mangkuk berisi pasta miso sambil diaduk hingga larut.
Masukkan mi ramen.
Tambahkan daging sapi cincang, chicken gyoza, telur rebus setengah matang, daun bawang, dan taburan wijen hitam.
Sajikan segera selagi hangat.

Tips Membuat Spicy Miso Ramen Lebih Nikmat
- Gunakan white miso karena rasanya lebih ringan dan creamy dibanding red miso.
- Jangan merebus kuah terlalu lama setelah susu dimasukkan agar tidak pecah.
- Rebus telur sekitar 5½-6 menit agar kuningnya tetap lembut dan lumer.
- Tambahkan chili oil sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan.
- Sajikan segera setelah mi matang agar teksturnya tetap kenyal.

Selain daging sapi cincang dan gyoza, Anda juga bisa menambahkan berbagai topping berikut:
- Ayam chashu
- Jamur shimeji atau jamur enoki
- Jagung manis
- Pakcoy rebus
- Nori
- Bawang putih goreng
- Cabai bubuk Jepang (shichimi)
Topping tambahan ini membuat semangkuk ramen semakin lengkap dan kaya cita rasa.

Spicy Miso Ramen merupakan hidangan Jepang yang memadukan kuah creamy, rasa gurih miso, dan sensasi pedas yang pas. Dengan bahan yang mudah didapat serta cara memasak yang sederhana, Anda bisa menikmati ramen ala restoran tanpa harus keluar rumah. Sajikan hangat bersama aneka topping favorit untuk pengalaman makan yang lebih istimewa.

Editor: Novia Tri Astuti
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