Resep Odeng Chicken Nori, Camilan Gurih Isi Ayam yang Kenyal dan Bikin Nagih

JawaPos.com - Sedang mencari camilan gurih yang mudah dibuat di rumah? Odeng Chicken Nori bisa menjadi pilihan yang wajib masuk daftar recook. Terinspirasi dari odeng khas Korea, camilan ini menggunakan adonan ayam yang lembut dipadukan dengan wortel, daun bawang, dan nori sehingga menghasilkan rasa gurih dengan aroma yang menggugah selera.

Dilansir dari Instagram @humaakitchen, resep ini merupakan hasil modifikasi yang praktis dan cocok dijadikan camilan keluarga, bekal anak, hingga stok frozen food di rumah. Teksturnya kenyal, kaya rasa, dan semakin nikmat disantap bersama saus sambal atau saus favorit.

Odeng Chicken Nori memiliki cita rasa gurih dengan tekstur yang lembut sekaligus kenyal berkat tambahan tepung tapioka. Nori memberikan sentuhan rasa umami yang khas, sementara kulit tahu membuat tampilannya semakin menarik. Selain itu, resep ini bisa dikukus terlebih dahulu lalu disimpan sebagai stok makanan yang tinggal dipanaskan saat ingin dinikmati.

Bahan-Bahan

400 gram daging ayam, haluskan

6 sdm tepung tapioka

1 butir telur

1 buah wortel, parut halus

2 batang daun bawang, iris tipis

5 siung bawang putih, haluskan

½ sdt garam

Kaldu bubuk secukupnya

¼ sdt gula pasir

½ sdt lada bubuk

MSG secukupnya (opsional)

1 sdt saus tiram

1 sdm minyak wijen

Lembaran nori secukupnya

Kulit tahu secukupnya

Cara Membuat Odeng Chicken Nori

1. Siapkan Adonan Ayam

Masukkan ayam yang telah dihaluskan ke dalam wadah.

Tambahkan tepung tapioka, telur, wortel parut, daun bawang, dan bawang putih halus.

Masukkan garam, kaldu bubuk, gula, lada bubuk, saus tiram, minyak wijen, serta MSG jika digunakan.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan adonan menjadi lembut.

2. Bentuk Odeng

Siapkan kulit tahu di atas permukaan datar.

Letakkan selembar nori di atas kulit tahu.

Oleskan adonan ayam secara merata di atas nori sesuai ketebalan yang diinginkan.

Gulung perlahan hingga rapat, kemudian rekatkan ujungnya.

3. Kukus

Susun gulungan odeng di dalam kukusan yang telah dipanaskan.

Kukus selama sekitar 20-25 menit atau hingga adonan ayam matang sempurna.

4. Sajikan

Setelah matang, odeng dapat langsung dipotong-potong dan disajikan.

Jika ingin tekstur lebih renyah, potongan odeng juga bisa digoreng sebentar hingga bagian luarnya berwarna keemasan.

Sajikan bersama saus sambal, saus tomat, atau mayones sesuai selera.



Tips Agar Odeng Chicken Nori Berhasil

- Gunakan paha ayam agar hasilnya lebih juicy dan tidak kering.

- Parut wortel halus supaya mudah menyatu dengan adonan.

- Jangan mengisi adonan terlalu tebal agar matang merata saat dikukus.

- Bungkus gulungan dengan rapat agar bentuknya tetap cantik setelah matang.

- Simpan odeng yang sudah dikukus di dalam freezer sebagai stok frozen food hingga beberapa minggu.

Selain ayam, Anda juga dapat menambahkan berbagai bahan berikut agar rasanya semakin beragam:

- Udang cincang

- Keju mozzarella

- Jagung manis

- Jamur cincang

- Daun ketumbar

- Cabai cincang untuk sensasi pedas

Variasi tersebut membuat Odeng Chicken Nori semakin menarik dan dapat disesuaikan dengan selera keluarga.