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Nola Amalia Rosyada
Jumat, 17 Juli 2026 | 18.39 WIB

Resep Camilan Udang Rice Paper Crispy, Gurih Renyah dan Mudah Dibuat

Potret camilan udang rice paper crispy yang anti gagal. (Sumber: instagram.com/@foodieaiden)


JawaPos.com - Sedang mencari camilan yang renyah di luar tetapi lembut dan gurih di dalam? Resep Camilan Udang Rice Paper Crispy ini bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang praktis, camilan ini cocok disajikan untuk keluarga, teman berkumpul, atau sekadar teman menikmati waktu santai.

Dilansir dari Instagram @foodieaiden, resep ini menggunakan daging udang yang dicincang halus lalu dibungkus dengan rice paper sebelum dimasak menggunakan air fryer maupun wajan. Hasilnya adalah camilan bertekstur garing di luar dengan isian udang yang juicy dan kaya rasa.

Rice paper yang dipanggang atau digoreng akan berubah menjadi sangat renyah, sementara isian udang tetap lembut dan gurih. Resep ini juga tidak membutuhkan banyak bahan sehingga cocok untuk pemula. Selain itu, Anda bisa memilih memasaknya menggunakan air fryer agar lebih praktis dan minim minyak.

Perpaduan saus mayo dan sriracha sebagai cocolan membuat rasanya semakin nikmat dengan sensasi gurih, pedas, dan creamy.

 
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Bahan-Bahan
200 gram udang, kupas dan bersihkan
20 gram daun bawang, iris halus
½ sdt tepung maizena
1 sdm saus tiram
2 sdt lada hitam
2 lembar rice paper
Sedikit minyak untuk memanggang atau menggoreng

Saus Cocolan
1 bagian saus sriracha
3 bagian mayones

Cara Membuat Camilan Udang Rice Paper
1. Siapkan Isian Udang
Cincang udang hingga halus menggunakan pisau atau food processor.
Masukkan ke dalam mangkuk, lalu campurkan dengan daun bawang, tepung maizena, saus tiram, dan lada hitam.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan adonan terasa sedikit lengket.
2. Bungkus dengan Rice Paper
Celupkan rice paper ke dalam air selama beberapa detik hingga lentur.
Letakkan adonan udang memanjang di salah satu sisi rice paper.
Gulung dengan rapat hingga membentuk silinder.
3. Potong
Gunakan gunting dapur atau pisau tajam untuk memotong gulungan menjadi sekitar 5–7 bagian dengan ukuran yang sama.
4. Masak
- Menggunakan Air Fryer
Olesi atau semprot sedikit minyak pada permukaan rice paper.
Masak pada suhu 190°C selama 15 menit hingga bagian luar berubah keemasan dan renyah.
- Menggunakan Wajan
Panaskan sedikit minyak.
Goreng gulungan udang dengan api sedang sambil dibalik hingga seluruh sisi berwarna keemasan dan rice paper menjadi garing.
5. Sajikan
Campurkan mayones dan saus sriracha sebagai saus cocolan.
Sajikan camilan udang selagi hangat agar teksturnya tetap renyah.

Tips Agar Rice Paper Tetap Renyah
- Jangan merendam rice paper terlalu lama karena akan mudah sobek.
- Gulung rice paper dengan rapat agar isian tidak keluar saat dimasak.
- Oleskan sedikit minyak sebelum dipanggang di air fryer agar hasilnya lebih garing.
- Pastikan udang benar-benar matang sebelum disajikan.
- Nikmati segera setelah matang agar tekstur rice paper tetap renyah.

Selain menggunakan udang, Anda juga bisa mencoba beberapa variasi berikut:
- Ayam cincang
- Ikan dori cincang
- Kepiting
- Keju mozzarella
- Jagung manis
- Wortel parut
- Jamur cincang

Tambahan sayuran atau keju akan membuat cita rasa camilan ini semakin beragam dan cocok disesuaikan dengan selera keluarga.

Camilan Udang Rice Paper Crispy merupakan pilihan menu sederhana yang menawarkan perpaduan tekstur renyah dan isian gurih dalam setiap gigitan.
 
Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang cepat, resep ini cocok dijadikan camilan sore, menu bekal, maupun hidangan saat berkumpul bersama keluarga. Sajikan bersama saus mayo sriracha agar rasanya semakin nikmat dan bikin ketagihan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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