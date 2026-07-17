Resep Camilan Udang Rice Paper Crispy, Gurih Renyah dan Mudah Dibuat

JawaPos.com - Sedang mencari camilan yang renyah di luar tetapi lembut dan gurih di dalam? Resep Camilan Udang Rice Paper Crispy ini bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang praktis, camilan ini cocok disajikan untuk keluarga, teman berkumpul, atau sekadar teman menikmati waktu santai.
Dilansir dari Instagram @foodieaiden, resep ini menggunakan daging udang yang dicincang halus lalu dibungkus dengan rice paper sebelum dimasak menggunakan air fryer maupun wajan. Hasilnya adalah camilan bertekstur garing di luar dengan isian udang yang juicy dan kaya rasa.
Rice paper yang dipanggang atau digoreng akan berubah menjadi sangat renyah, sementara isian udang tetap lembut dan gurih. Resep ini juga tidak membutuhkan banyak bahan sehingga cocok untuk pemula. Selain itu, Anda bisa memilih memasaknya menggunakan air fryer agar lebih praktis dan minim minyak.
Perpaduan saus mayo dan sriracha sebagai cocolan membuat rasanya semakin nikmat dengan sensasi gurih, pedas, dan creamy.
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