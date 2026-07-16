Resep Balado Terong Satset, Lauk Sederhana Pedas Gurih yang Siap dalam Hitungan Menit

JawaPos.com - Balado terong menjadi salah satu menu rumahan favorit karena rasanya yang pedas, gurih, dan selalu cocok disantap dengan nasi hangat. Selain bahan-bahannya mudah ditemukan, proses memasaknya juga sangat praktis sehingga pas dijadikan menu andalan saat sedang tidak memiliki banyak waktu di dapur. - Balado terong menjadi salah satu menu rumahan favorit karena rasanya yang pedas, gurih, dan selalu cocok disantap dengan nasi hangat. Selain bahan-bahannya mudah ditemukan, proses memasaknya juga sangat praktis sehingga pas dijadikan menu andalan saat sedang tidak memiliki banyak waktu di dapur. Resep yang dikutip dari Instagram @genikayu ini menghadirkan Balado Terong Satset dengan bumbu sederhana namun tetap kaya rasa. Potongan terong yang lembut dipadukan dengan bumbu balado pedas serta tomat segar menghasilkan lauk yang sederhana tetapi dijamin bikin makan semakin lahap.

Balado terong termasuk menu yang ekonomis dan mudah dibuat. Terong memiliki tekstur yang lembut sehingga mampu menyerap bumbu dengan baik. Tambahan tomat memberikan rasa segar yang menyeimbangkan pedasnya balado, sementara proses memasaknya yang cepat membuat resep ini cocok untuk menu makan siang maupun makan malam.

Bahan-Bahan

2 buah terong, potong memanjang

5 siung bawang merah

½ sachet bumbu balado instan

150 ml air

½ buah tomat, potong-potong

¼ sdt garam

1 sdt gula pasir

Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat Balado Terong Satset

1. Siapkan Terong

Cuci bersih terong, kemudian potong memanjang sesuai selera.

Goreng terong dalam minyak panas hingga permukaannya sedikit kecokelatan dan teksturnya mulai empuk. Jangan terlalu lama agar terong tidak terlalu lembek.

Angkat lalu tiriskan.

2. Tumis Bumbu

Iris tipis bawang merah.

Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bawang merah hingga harum dan layu.

Masukkan potongan tomat, aduk hingga tomat mulai hancur.

3. Masukkan Bumbu

Tambahkan bumbu balado instan ke dalam tumisan.

Tuang air, lalu aduk hingga bumbu larut dan mulai mendidih.

Masukkan garam dan gula pasir. Koreksi rasa sesuai selera.

4. Campurkan Terong

Masukkan terong yang telah digoreng ke dalam bumbu.

Aduk perlahan hingga seluruh permukaan terong terbalut bumbu secara merata.

Masak selama 2-3 menit hingga bumbu sedikit menyusut dan meresap.

5. Sajikan

Angkat balado terong dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.

Tips agar Balado Terong Lebih Enak

- Pilih terong yang masih segar dan kulitnya mulus agar teksturnya tetap lembut setelah dimasak.

- Goreng terong dengan api sedang agar matang merata dan tidak terlalu banyak menyerap minyak.

- Jangan terlalu sering mengaduk setelah terong dimasukkan agar bentuknya tetap utuh.

- Tambahkan cabai rawit atau cabai merah jika ingin cita rasa yang lebih pedas.

- Jika menyukai rasa lebih segar, tambahkan sedikit perasan jeruk limau sebelum disajikan.

Selain resep dasar ini, Anda juga bisa menambahkan berbagai bahan lain agar semakin nikmat, seperti:

- Teri goreng

- Pete

- Udang

- Tahu goreng

- Tempe goreng

- Telur rebus

Tambahan bahan tersebut membuat balado terong menjadi lauk yang lebih lengkap dan mengenyangkan.

Balado Terong Satset adalah pilihan menu sederhana yang tetap mampu menghadirkan cita rasa khas masakan rumahan Indonesia.