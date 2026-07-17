Resep Mushroom Butter Bowl, Comfort Food Simpel dengan Jamur Shimeji yang Gurih

Potret mushroom butter bowl yang cocok dijadikan menu lauk sehari-hari (Instagram @hi.namyraaa)
JawaPos.com - Jika mulai bosan dengan menu bersantan atau masakan berbumbu berat, Mushroom Butter Bowl bisa menjadi pilihan comfort food yang praktis sekaligus lezat. Perpaduan jamur shimeji yang lembut, aroma butter yang harum, dan saus gurih menciptakan hidangan sederhana yang tetap memanjakan lidah.
Dilansir dari Instagram @hi.namyraaa, resep ini juga bisa ditambahkan irisan beef slice agar lebih mengenyangkan. Namun tanpa daging pun rasanya tetap nikmat, sehingga cocok dijadikan menu hemat untuk makan siang maupun makan malam.
Jamur shimeji memiliki tekstur kenyal dengan rasa umami alami yang semakin lezat saat dipadukan dengan butter dan saus tiram. Proses memasaknya pun hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, sehingga cocok untuk Anda yang ingin memasak cepat tanpa mengurangi cita rasa.
Menu ini juga pas disajikan bersama nasi hangat atau dijadikan topping rice bowl favorit.
Bahan-Bahan
1 bungkus jamur shimeji
2 sdm tepung maizena
100 gram beef slice (opsional)
30 gram unsalted butter
½ buah bawang bombai, iris tipis
2 sdm saus tiram
2 sdt kecap asin
½ sdt lada hitam
Cara Membuat Mushroom Butter Bowl
1. Siapkan Jamur
Potong bagian pangkal jamur shimeji, lalu cuci bersih dan tiriskan.
Baluri jamur dengan tepung maizena hingga permukaannya terlapisi tipis.
2. Masak Jamur
Panaskan sedikit minyak atau butter.
Masak jamur hingga bagian luarnya sedikit garing dan berwarna keemasan.
Angkat lalu sisihkan.
3. Tumis Bawang
Lelehkan unsalted butter di dalam wajan.
Masukkan irisan bawang bombai, tumis hingga harum dan berubah layu.
4. Masukkan Beef Slice
Tambahkan beef slice jika digunakan.
Masak hingga berubah warna dan matang.
5. Tambahkan Bumbu
Masukkan saus tiram, kecap asin, dan lada hitam.
Aduk hingga semua bumbu tercampur rata.
6. Campurkan Jamur
Masukkan kembali jamur yang sudah dimasak.
Aduk perlahan hingga seluruh jamur terbalut saus butter.
Masak sekitar 1-2 menit agar bumbu semakin meresap.
7. Sajikan
Angkat dan sajikan Mushroom Butter Bowl selagi hangat bersama nasi putih hangat.
Tips Agar Mushroom Butter Bowl Lebih Lezat
- Jangan mencuci jamur terlalu lama agar tidak menyerap banyak air.
- Baluran maizena membantu menghasilkan tekstur jamur yang lebih renyah di bagian luar.
- Gunakan unsalted butter agar rasa gurih lebih seimbang dan mudah disesuaikan.
- Tambahkan bawang putih cincang jika ingin aroma yang lebih harum.
- Taburi daun bawang atau wijen sangrai sebelum disajikan agar tampil lebih menarik.
Resep ini dapat dikreasikan dengan berbagai bahan tambahan sesuai selera, seperti:
- Ayam fillet
- Udanf
- Tahu goreng
- Brokoli
- Jagung manis
- Paprika
- Jamur enoki atau jamur kancing
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