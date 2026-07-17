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Nola Amalia Rosyada
Jumat, 17 Juli 2026 | 18.32 WIB

Resep One Pan Pasta Creamy, Praktis Cuma Pakai Satu Wajan

Potret one pan pasta creamy yang praktis dan tidak menyebabkan banyak cucian. (Sumber: instagram.com/@aadrikacooks) - Image

Potret one pan pasta creamy yang praktis dan tidak menyebabkan banyak cucian. (Sumber: instagram.com/@aadrikacooks)

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Bahan-Bahan
3 buah tomat
6-7 siung bawang putih
1 sdm minyak zaitun
3 buah jamur, cincang
1 buah bawang bombai kecil, cincang
1 sdt oregano
½ sdt cabai bubuk (chili flakes)
½ sdt paprika bubuk
Garam secukupnya
Lada hitam secukupnya
3 lembar keju slice
2 sdm cooking cream
Pasta favorit secukupnya, rebus hingga al dente
Air rebusan pasta secukupnya
Keju parmesan parut (opsional)

Cara Membuat One Pan Pasta
1. Masak Tomat
Belah tomat menjadi dua bagian.
Susun tomat bersama bawang putih di dalam wajan.
Siram dengan minyak zaitun, kemudian tutup wajan dan masak sekitar 5-6 menit hingga tomat benar-benar lunak.
2. Haluskan Menjadi Saus
Setelah tomat empuk, tekan menggunakan spatula atau garpu hingga hancur bersama bawang putih.
Aduk hingga membentuk saus tomat yang kental.
3. Tambahkan Sayuran dan Bumbu
Masukkan jamur cincang dan bawang bombai.
Tambahkan oregano, paprika bubuk, chili flakes, garam, dan lada hitam.
Masak selama 2-3 menit hingga bawang bombai mulai layu dan jamur matang.
4. Buat Saus Creamy
Tuang sedikit air rebusan pasta.
Masukkan keju slice dan cooking cream.
Aduk hingga keju meleleh dan saus berubah menjadi lembut serta creamy.
5. Campurkan Pasta
Masukkan pasta yang telah direbus ke dalam saus.
Aduk hingga seluruh pasta terbalut saus secara merata.
Jika saus terlalu kental, tambahkan sedikit lagi air rebusan pasta.
6. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat.
Taburi keju parmesan parut di atasnya sesuai selera agar rasanya semakin gurih.

Tips Agar One Pan Pasta Lebih Lezat
- Gunakan tomat yang benar-benar matang agar saus terasa lebih manis alami.
- Jangan membuang air rebusan pasta karena kandungan patinya membantu membuat saus lebih creamy.
- Masak pasta hingga al dente agar teksturnya tetap kenyal saat dicampurkan ke saus.
- Tambahkan ayam panggang, udang, atau smoked beef jika ingin versi yang lebih mengenyangkan.
- Keju parmesan dapat diganti dengan cheddar parut jika lebih mudah ditemukan.

Resep ini sangat fleksibel dan bisa dikreasikan dengan berbagai bahan, seperti:
- Ayam fillet panggang
- Udang
- Smoked beef
- Bayam
- Jagung manis
- Jamur kancing atau jamur tiram
Dengan tambahan protein dan sayuran, One Pan Pasta bisa menjadi menu lengkap yang kaya nutrisi.

One Pan Pasta merupakan pilihan menu yang praktis, creamy, dan kaya rasa untuk dinikmati kapan saja. Perpaduan tomat segar, bawang putih, jamur, keju, dan cooking cream menghasilkan saus yang gurih tanpa proses memasak yang rumit. Cocok untuk makan siang, makan malam, maupun hidangan spesial saat ingin memasak cepat tetapi tetap istimewa.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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