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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 15 Juli 2026 | 22.39 WIB

Berburu Street Food Viral Sekitar Stasiun Duren Kalibata, Ada Burn Cheese Cake Kekinian Sampai Sate Padang Paling Otentik

lustrasi burn cheese cake/YouTube @PhillipOfficial - Image

lustrasi burn cheese cake/YouTube @PhillipOfficial


JawaPos.com- Stasiun Duren Kalibata menjadi salah satu tempat strategis yang berada di Kawasan Jakarta Selatan.

Tidak hanya sebagai tempat transit, stasiun ini juga terkenal menjadi surga street food yang selalu ramai dikunjungi, terutama saat sore menjelang malam hari.

Setiap hari ada banyak pilihan street food di sekitaran stasiun duren kalibata ini. Pedagang di sini menawarkan aneka street food dengan harga yang ramah di kantong.

Menariknya, sebagian besar pedagang telah menyediakan mode pembayaran QRIS sehingga pembayaran menjadi lebih praktis. 

Berbagai jajanan viral dapat anda temui di sini seperti burn cheesecake, cheesecuit, sampai cireng saus padang yang digoreng menggunakan campuran minyak- dan mentega, mochi lima ribuan, sampai donat susu yang manis dan lembut.

Penasaran apa saja street food viral di stasiun Duren Kalibata? Yaps, mengutip informasi dari kanal YouTube @PhillipOfficial, berikut street food viral di dekat Stasiun Duren Kalibata.

Cireng bakso menjadi salah satu street food yang sempat viral di stasiun duren kalibata.  Tersedia beberapa macam varian rasa mulai dari ayam suwir, bakso, pedas, dan keju. Seporsi cireng dibanderol dengan harga Rp 10.000,  berisi 5 biji yang dapat dipilih secara campur. Tekstur luar cireng ini cenderung renyah dengan adonan dalam yang lembut dan kenyal. 

Pisang goreng tanduk menjadi camilan favorit di sekitar stasiun duren kalibata. Harganya cukup terjangkau mulai dari Rp 2.000 saja per buah. Teksturnya cenderung krispi di bagian luar dengan rasa manis yang pas. Selain pisang goreng, di sini anda dapat menemukan aneka gorengan lain seperti ubi goreng dan sukun yang gurih.

Bagi pecinta dessert, burn cheesecake sweet tooth menghadirkan berbagai pilihan rasa. Seperti original, strawberry, dan dark chocolate. Selain itu tersedia pula fudgy brownie,  serta soft cookies dengan varian chocochips, brownies, red velvet,  matcha, keju, dan nutella. Tak ketinggalan ada juga cheesecuit jajanan viral biskuit yang berlapis krim keju, hidangan ini hanya dibanderol dengan harga Rp 10.000 saja. Cheesekuit yang dijual juga beragam mulai dari rasa original, red velvet, chocolate crunchy, dan raspberry. 

Editor: Novia Tri Astuti
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