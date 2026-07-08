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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 9 Juli 2026 | 04.07 WIB

Deretan Street Food Viral Sekitaran Stasiun Pasar Senen, Dari Mie Ayam 10 Ribuan Sampai Ayam Penyet Sambal Kemangi

Ilustrasi ayam penyet sambal kemangi/YouTube @JAKARTAKULINER - Image

Ilustrasi ayam penyet sambal kemangi/YouTube @JAKARTAKULINER

JawaPos.Com - Setelah menempuh perjalanan jauh menggunakan kereta, tidak ada salahnya mampir untuk mencicipi street food di sekitaran Stasiun Pasar Senen.

Stasiun pasar senen terkenal dengan sebagai surganya street food dengan harga terjangkau. Salah satu yang viral adalah deretan penjual mie ayam yang menawarkan seporsi topping lengkap dengan harga  Rp 10.000 saja. 

Tidak hanya itu, di sini anda juga dapat menemukan pilihan kuliner yang lebih mengenyangkan dengan harga belasan ribu saja. Mulai dari bakso gepeng yang lagi viral sampai nasi ayam penyet sambal kemangi yang menggugah selera.

Penasaran, apa saja kuliner street food yang ramah di kantong dan cocok untuk mengisi perut anda setelah perjalanan dengan kereta?, berikut rekomendasi berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @@JAKARTAKULINER  tentang daftar street food viral di sekitaran stasiun pasar senen

Tepat di samping kanan depan stasiun senen anda sudah bisa langsung menemukan ketupat sayur slebew. Street food ini mulai buka dari pukul 06.00-10.00. Seporsinya dibanderol dengan harga Rp 15.000 saja, cocok dijadikan menu sarapan pagi setelah perjalanan panjang menggunakan kereta. Seporsi ketupat sayur slebew terdiri dari  lontong, kentang, sayur labu siam, tahu goreng, dan kerupuk. Rasanya cenderung gurih dan pedas yang mantap dari sambal merah yang khas.

Kawasan senen terkenal karena mie ayamnya yang murah meriah. Di sini anda dapat menikmati seporsi mie ayam dengan harga Rp 10.000-an saja.  Satu porsinya juga cukup lengkap yang terdiri dari mie, sayur hijau, dan ayam kecap,dan taburan daun bawang. Mie ayam nego menggunakan mie berukuran kecil-kecil, dengan  bumbu medok khas mie ayam wonogiri.

Selanjutnya, anda juga dapat mencicipi mie ayam di depan masjid al-arif. Seporsinya hanya dibanderol dengan harga Rp 10.000. Cocok bagi anda yang ingin menikmati menu sarapan atau makan siang yang lezat namun tetap ramah di kantong. Mie ayam di sini menggunakan tipe mie keriting yang disajikan bersama dengan sawi hijau, ayam kecap, daun bawang. Mie ayam ini memiliki cita rasa khas dari mie ayam Jakarta yang cenderung gurih dengan bumbu yang lebih light. 

Nasi ayam penyet di depan masjid at-taufiq sudah berjualan dari pukul 16.00-23.30. Street food yang satu ini selalu ramai pembeli bahkan menjadi salah satu langganan para pegawai KAI. Lauknya tidak hanya ayam goreng, tetapi juga ada tahu, lele, telur ceplok, ikan, dan ayam krispi. Nasi ayam di sini menggunakan tipe sambal kemangi yang kan diletakkan di atas lauk yang sudah dipenyet.  Seporsinya dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, sekitar Rp 20.000. Anda dapat menambahkannya dengan kecap manis supaya cita rasanya semakin lezat. 

Editor: Novia Tri Astuti
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