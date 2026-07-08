Deretan Street Food Viral Sekitaran Stasiun Pasar Senen, Dari Mie Ayam 10 Ribuan Sampai Ayam Penyet Sambal Kemangi

JawaPos.Com - Setelah menempuh perjalanan jauh menggunakan kereta, tidak ada salahnya mampir untuk mencicipi street food di sekitaran Stasiun Pasar Senen.

Stasiun pasar senen terkenal dengan sebagai surganya street food dengan harga terjangkau. Salah satu yang viral adalah deretan penjual mie ayam yang menawarkan seporsi topping lengkap dengan harga Rp 10.000 saja.

Tidak hanya itu, di sini anda juga dapat menemukan pilihan kuliner yang lebih mengenyangkan dengan harga belasan ribu saja. Mulai dari bakso gepeng yang lagi viral sampai nasi ayam penyet sambal kemangi yang menggugah selera.

Penasaran, apa saja kuliner street food yang ramah di kantong dan cocok untuk mengisi perut anda setelah perjalanan dengan kereta?, berikut rekomendasi berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @@JAKARTAKULINER tentang daftar street food viral di sekitaran stasiun pasar senen.

Ketupat Sayur Slebew

Tepat di samping kanan depan stasiun senen anda sudah bisa langsung menemukan ketupat sayur slebew. Street food ini mulai buka dari pukul 06.00-10.00. Seporsinya dibanderol dengan harga Rp 15.000 saja, cocok dijadikan menu sarapan pagi setelah perjalanan panjang menggunakan kereta. Seporsi ketupat sayur slebew terdiri dari lontong, kentang, sayur labu siam, tahu goreng, dan kerupuk. Rasanya cenderung gurih dan pedas yang mantap dari sambal merah yang khas.

Mie Ayam Nego

Kawasan senen terkenal karena mie ayamnya yang murah meriah. Di sini anda dapat menikmati seporsi mie ayam dengan harga Rp 10.000-an saja. Satu porsinya juga cukup lengkap yang terdiri dari mie, sayur hijau, dan ayam kecap,dan taburan daun bawang. Mie ayam nego menggunakan mie berukuran kecil-kecil, dengan bumbu medok khas mie ayam wonogiri.

Mie Ayam 10.000 Masjid Al-Arif

Selanjutnya, anda juga dapat mencicipi mie ayam di depan masjid al-arif. Seporsinya hanya dibanderol dengan harga Rp 10.000. Cocok bagi anda yang ingin menikmati menu sarapan atau makan siang yang lezat namun tetap ramah di kantong. Mie ayam di sini menggunakan tipe mie keriting yang disajikan bersama dengan sawi hijau, ayam kecap, daun bawang. Mie ayam ini memiliki cita rasa khas dari mie ayam Jakarta yang cenderung gurih dengan bumbu yang lebih light.

Nasi Ayam Penyet Masjid At-Taufiq