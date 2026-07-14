Deretan Kuliner Murah Meriah di Sekitar Stasiun Duren Kalibata dan Pasar Minggu Baru, Porsi Besar Dijamin Kenyang!

JawaPos.com-Stasiun Duren Bata dan Stasiun Pasar Minggu menjadi dua stasiun KRL yang selalu padat penumpang setiap harinya.
Tempat ini menjadi sentral transportasi yang strategis. Selain itu, sekitar kawasan di kedua stasiun ini juga dikenal sebagai surganya kuliner.
Hanya berjalan beberapa menit, anda sudah dapat menemukan berbagai pilihan tempat makan. Mulai dari ayam geprek, soto ayam, sampai steak dengan harga belasan ribuan saja.
Cita rasanya juga tidak kalah dengan restoran, sehingga kerap menjadi favorit para pekerja, mahasiswa, maupun warga sekitar.
Penasaran apa saja kuliner yang bisa anda dapatkan di sekitar stasiun duren kalibata dan stasiun pasar minggu baru? Berikut rekomendasi kuliner dari kanal YouTube @JAKARTAKULINER yang dikutip pada (14/7), patut menjadi pilihan penyelamat perut saat anda sedang transit atau turun dari kereta.
Geprek Ayam Perawan Sambel Korek
Salah satu kuliner yang wajib anda coba saat memasuki kawasan stasiun pasar minggu baru adalah geprek ayam perawan sambel korek. Warung ini berada di Jl. Rawajati Timur No. 11B, RT 06 RW 08. Seperti namanya, tempat makan ini menyediakan menu ayam geprek, ikan nila goreng, dan lele goreng. Daya tarik utamanya terletak pada sambal korek yang sangat pedas. Tersedia juga lalapan istimewa seperti petai, terong bakar, dan leunca.
Sate dan Sop Madura Cak Samsi
Jika anda ingin mencoba kuliner khas Jawa Timur, anda bisa mampir di kedai sate dan sop Madura Cak Samsi yang berlokasi di Jl. Rawajati Timur No.33 RT 01 RW 02. Kedai ini menyajikan rasa sate madura dengan bumbu otentik selain sate, tersedia juga sop iga dan sop kambing dengan kuah gurih yang cocok dinikmati kapan saja. Seluruh menu dibanderol dengan harga yang ramah di kantong, mulai dari puluhan ribu saja.
Dhen Bagoes Steak Kalibata
Tidak jauh dari stasiun duren kalibata, terdapat kedai Dhen Bagoes Steak Kalibata yang berada di Jl. Raya Kalibata No. 3 RT 1 RW 7. Tempat makan ini terkenal menawarkan steak dengan harga terjangkau mula sekitar Rp 12.000-an. Meskipun harganya ekonomis, daging yang disajikan tetap terasa berbumbu dan tidak didominasi tepung. Pilihan menunya cukup beragam seperti chicken steak, chicken egg steak, beef steak, dhenba beef steak, milkshake, es teler, es buah, jamur krispi, sampai kulit goreng.
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