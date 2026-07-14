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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 15 Juli 2026 | 00.28 WIB

Bukan Cuma Sushi! Deretan 10 Makanan khas Jepang yang Wajib Anda Ketahui, Tidak Kalah Lezat untuk Dicoba

Ilustrasi unagi donburi/YouTube @10bestid - Image

Ilustrasi unagi donburi/YouTube @10bestid

JawaPos.com-Sushi menjadi salah satu makanan khas Jepang yang paling populer di berbagai kalangan.

Hidangan Jepang ini dapat ditemukan di berbagai tempat, mulai dari mall, restoran, hotel, omakase privat, sampai kedai kaki lima.

Selain sushi, ada juga takoyaki yang tidak kalah populer. Jajanan khas Jepang berbentuk bulat ini terbuat dari tepung terigu dengan isian gurita. Takoyaki kemudian dimasak menggunakan cetakan khusus yang disajikan bersama dengan saus, katsuobushi, serta taburan nori.

Di Indonesia, takoyaki juga banyak dijumpai sebagai street food. Namun, kuliner Jepang tidak hanya sushi dan takoyaki. Masih banyak hidangan khas Jepang lain yang memiliki cita rasa unik dan patut dicoba.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid berikut kuliner khas Jepang yang perlu anda ketahui, dan sering dijumpai di berbagai restoran khas Jepang. 

Sushi adalah hidangan yang terdiri dari nasi dibumbui dengan cuka atau mirin. kemudian dipadukan dengan berbagai topping seperti ikan segar, telur, sayuran, nori.  Varian sushi juga beragam seperti nigiri yang menggunakan nasi di atasnya, maki yang dibuat dengan cara digulung,  dan temaki yang berbentuk kerucut dan dibungkus dengan nori. 

Ramen adalah mie gandum yang disajikan dengan kuah kaldu yang kaya rasa. Kuah kaldu ramen dibuat dari daging, ayam, atau dashi (ikan). Kuah kaldu ini dimasak selama berjam-jam supaya menghasilkan cita rasa umami. Topping ramen juga beragam mulai dari charsiu (daging slice yang empuk), ajitama (telur rebus setengah matang),nori (rumput laut, dan sayuran. Ramen memiliki beberapa jenis kuah seperti shoyu  dengan cita rasa kecap asin, miso yang gurih dan creamy, serta  shiro dengan kuah kaldu yang terasa lebih light. 

Okonomiyaki terbuat dari tepung terigu yang dicampur dengan sayur segar seperti kol, telur, daging, seafood, ayam, sampai keju leleh. Okonomiyaki dimasak pada pan yang super lebar (teppanyaki) lalu dihidangkan bersama dengan saus okonomiyaki khas yang kental, mayonnaise, saus sambal, katsuobushi (ikan cakalang kering), dan taburan nori. 

Takoyaki adalah jajanan khas Jepang yang berbentuk bola-bola. Takoyaki dibuat dari adonan tepung dengan isian potongan tako (gurita), daun bawang yang harum, takoyaki kemudian dimasak menggunakan cetakan khusus supaya bentuknya bulat sempurna. Teksturnya renyah di luar namun lumer di dalam. Takoyaki disajikan dengan saus khas manis-gurih, mayonnaise,  taburan katsuobushi, dan nori.

Yakiniku adalah BBQ ala Jepang yang menggunakan daging sapi berkualitas tinggi. Anda dapat memanggang sendiri daging maupun berbagai sayuran pilihan di atas alat pemanggang khusus di atas meja. Setelah matang, daging biasanya disantap menggunakan saus khas Jepang yang memiliki perpaduan rasa manis-gurih, serta daging juga dapat dibungkus menggunakan selada segar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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