Resep Berry Sorbet 2 Bahan, Dessert Segar Tanpa Ice Cream Maker

Potret berry sorbet 2 bahan tanpa menggunakan ice cream maker. (Sumber: instagram.com/@cookingup_with_lana)



JawaPos.com - Ingin menikmati dessert dingin yang praktis tanpa perlu alat pembuat es krim? Berry Sorbet 2 Bahan bisa menjadi pilihan yang tepat.

Resep ini hanya menggunakan frozen mixed berries dan kental manis, tetapi mampu menghasilkan sorbet dengan tekstur lembut, rasa segar, dan perpaduan manis-asam yang menyegarkan.



Menariknya, Anda tidak memerlukan ice cream maker maupun proses yang rumit. Cukup blender kedua bahan hingga halus, maka sorbet siap dinikmati dalam hitungan menit.



Dilansir dari @cookingup_with_lana frozen mixed berries memiliki rasa asam manis alami yang menyegarkan sekaligus memberikan warna ungu kemerahan yang cantik. Saat dipadukan dengan kental manis, rasa buah menjadi lebih seimbang tanpa menghilangkan kesegarannya.

Karena menggunakan buah beku, sorbet langsung memiliki tekstur lembut seperti es krim tanpa perlu tambahan es batu.



Bahan-Bahan

400 gram frozen mixed berries

3 sdm kental manis

Hasil: sekitar 3 porsi atau 3 scoop ukuran sedang.



Cara Membuat Berry Sorbet

1. Siapkan Bahan

Keluarkan frozen mixed berries dari freezer beberapa menit agar sedikit lebih mudah diproses.

Siapkan kental manis.

2. Blender

Masukkan frozen mixed berries dan kental manis ke dalam food processor atau blender berdaya tinggi.

Proses hingga teksturnya benar-benar halus, lembut, dan creamy.

Jika diperlukan, hentikan sesekali untuk mengaduk bagian yang menempel pada sisi blender.

3. Sajikan

Berry sorbet dapat langsung disajikan dengan tekstur yang lembut seperti soft serve.



Jika ingin scoop yang lebih padat, simpan terlebih dahulu di dalam freezer selama sekitar 15-20 menit, kemudian sajikan menggunakan sendok es krim.



Gunakan buah yang benar-benar beku agar tekstur sorbet tetap kental tanpa perlu tambahan es batu yang dapat mengencerkan rasa.



Apabila blender kesulitan memproses buah beku, diamkan buah selama 3-5 menit pada suhu ruang sebelum diblender.



Selain mixed berries, Anda dapat menggunakan stroberi, mangga, nanas, raspberry, blueberry, atau campuran buah tropis lainnya.



Untuk rasa yang lebih segar, tambahkan sedikit perasan air lemon atau daun mint saat proses blender.



Jika menyukai rasa yang lebih creamy, tambahkan sedikit yogurt plain ke dalam adonan.



Berry Sorbet sangat cocok dinikmati sebagai pencuci mulut setelah makan, camilan di siang hari, atau hidangan segar saat cuaca panas. Karena hanya membutuhkan dua bahan, resep ini juga praktis dibuat kapan saja tanpa persiapan yang rumit.



Berry Sorbet 2 Bahan membuktikan bahwa dessert lezat tidak selalu membutuhkan banyak bahan atau peralatan khusus. Dengan perpaduan buah beri beku dan kental manis, Anda bisa menikmati sorbet yang lembut, segar, dan kaya rasa hanya dalam beberapa menit.



Agar warna sorbet tetap cerah dan rasa buahnya lebih segar, sajikan segera setelah diblender atau bekukan maksimal 15-20 menit sebelum disajikan. Jika disimpan terlalu lama di freezer, diamkan beberapa menit pada suhu ruang agar teksturnya kembali lembut dan mudah di-scoop.