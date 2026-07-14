Resep Chocban Puff Pastry, Bolen Pisang Cokelat Keju yang Renyah dan Praktis

JawaPos.com - Sedang mencari camilan manis yang mudah dibuat tetapi tetap terasa seperti sajian bakery? Chocban Puff Pastry atau bolen pisang cokelat keju bisa menjadi pilihan yang tepat. Dengan memanfaatkan puff pastry siap pakai, Anda bisa membuat camilan berlapis yang renyah di luar dengan isian pisang, cokelat, dan keju yang lumer di dalam.

Resep ala @genikayu hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana sehingga cocok dibuat saat ingin menikmati camilan homemade tanpa proses yang rumit.

Perpaduan manis alami dari pisang, cokelat hitam yang meleleh, dan gurihnya keju menciptakan rasa yang seimbang. Saat dipanggang, puff pastry akan mengembang membentuk lapisan-lapisan renyah yang membuat setiap gigitan semakin nikmat.

Selain praktis, camilan ini juga cocok dijadikan teman minum teh atau kopi, bekal, hingga ide jualan.

Bahan-Bahan

Puff pastry siap pakai

Pisang matang secukupnya

Dark chocolate secukupnya

Keju parut secukupnya

1 kuning telur untuk olesan

Cara Membuat Chocban Puff Pastry

1. Siapkan Puff Pastry

Keluarkan puff pastry dari freezer sesuai petunjuk kemasan hingga cukup lentur untuk dibentuk.

Potong sesuai ukuran yang diinginkan.

2. Tambahkan Isian

Letakkan potongan pisang di bagian tengah puff pastry.

Tambahkan dark chocolate dan taburi keju parut di atasnya.

3. Bentuk Bolen

Lipat atau lilit puff pastry hingga seluruh isian tertutup rapat.

Tekan bagian sambungan agar tidak terbuka saat dipanggang.

4. Olesi Permukaan

Oleskan kuning telur secara merata pada permukaan pastry agar hasil panggangan berwarna keemasan dan mengilap.

5. Panggang

Susun di atas loyang yang telah dialasi kertas roti.

Panggang dalam oven yang telah dipanaskan sebelumnya pada suhu sekitar 190-200°C selama 20-25 menit, atau hingga puff pastry mengembang dan berwarna keemasan.

6. Sajikan

Angkat dan biarkan beberapa menit hingga agak hangat.

Nikmati saat cokelat masih lumer dan tekstur pastry tetap renyah.

Gunakan pisang yang matang tetapi tidak terlalu lembek agar isian tidak mengeluarkan terlalu banyak air.

Pastikan puff pastry tetap dingin sebelum dipanggang agar lapisannya mengembang sempurna.

Jangan mengisi terlalu penuh supaya pastry tidak mudah bocor saat dipanggang.

Selain dark chocolate, Anda bisa menggunakan cokelat susu, selai cokelat, atau pasta hazelnut.

Tambahkan kacang cincang, kayu manis bubuk, atau sedikit selai kacang untuk memberikan cita rasa yang berbeda.

Keju cheddar maupun mozzarella juga bisa digunakan sesuai selera.

Chocban Puff Pastry cocok disajikan sebagai camilan sore, menu sarapan praktis, bekal sekolah, hingga hidangan saat berkumpul bersama keluarga. Karena tampilannya menarik dan proses pembuatannya mudah, camilan ini juga berpotensi menjadi ide jualan yang diminati.

Dengan hanya beberapa bahan sederhana, Chocban Puff Pastry menghadirkan perpaduan pastry renyah, pisang yang manis, cokelat yang lumer, dan keju yang gurih dalam satu gigitan. Resep ini menjadi pilihan tepat bagi siapa saja yang ingin membuat camilan lezat tanpa perlu menguleni adonan dari awal.