Resep Cabe Gendot Isi Nasi, Camilan Pedas Gurih dengan Saus Asam Manis

JawaPos.com - Bagi pencinta makanan pedas, Cabe Gendot Isi Nasi bisa menjadi kreasi yang wajib dicoba. Resep ini memadukan cabe gendot yang terkenal memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan isian nasi berbumbu, kemudian disiram saus asam manis yang gurih. Hasilnya adalah camilan unik dengan perpaduan rasa pedas, gurih, manis, dan sedikit asam dalam satu gigitan.

Resep ala @kreasi.tanoto menggunakan beras porang sebagai isian sehingga cocok dijadikan camilan yang mengenyangkan sekaligus lebih tinggi serat dibanding nasi putih biasa. Namun, Anda juga bisa menggantinya dengan nasi putih hangat sesuai selera.

Cabe gendot memiliki tekstur tebal dengan sensasi pedas yang khas. Saat diisi nasi berbumbu lalu dipadukan dengan saus Bangkok yang manis dan sedikit asam, rasanya menjadi lebih seimbang dan menggugah selera.

Selain tampilannya unik, menu ini juga cocok dijadikan camilan, lauk pendamping, hingga ide bekal bagi pencinta makanan pedas.

Bahan-Bahan

Isian

200 gram cabe gendot

100 gram beras porang yang telah diseduh (atau nasi porang yang sudah matang)

1 sdt minyak wijen

1 sdt garam

Bahan Saus

1/2 buah bawang bombai, cincang

2 siung bawang putih, cincang

1/2 cangkir saus Bangkok

1 sdm saus tiram

50 ml air

Garam secukupnya

Gula secukupnya

Cara Membuat Cabe Gendot Isi Nasi

1. Siapkan Cabe

Cuci bersih cabe gendot.

Belah bagian atas atau buat lubang kecil, lalu keluarkan sebagian bijinya jika ingin tingkat kepedasan sedikit berkurang. 2. Siapkan Isian

Campurkan beras porang yang telah diseduh dengan minyak wijen dan garam.

Aduk hingga bumbu tercampur merata.

3. Isi Cabe

Masukkan nasi porang ke dalam setiap cabe gendot hingga penuh.

Tekan perlahan agar isian lebih padat.

4. Buat Saus

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang bombai dan bawang putih hingga harum.

Masukkan saus Bangkok, saus tiram, air, garam, dan gula.

Masak hingga saus sedikit mengental.

5. Masak Cabe

Masukkan cabe gendot yang telah diisi ke dalam saus.

Masak beberapa menit hingga cabe mulai melunak dan bumbu meresap.

6. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat.

Nikmati sebagai camilan atau lauk pendamping nasi.

Pilih cabe gendot yang masih segar dengan ukuran sedang agar lebih mudah diisi.

Jika tidak terlalu menyukai rasa pedas, kurangi sebagian biji dan selaput putih di dalam cabe sebelum diberi isian.

Jangan memasak terlalu lama agar tekstur cabe tetap sedikit renyah dan tidak mudah hancur.

Selain nasi porang, Anda juga bisa menggunakan nasi putih, nasi merah, atau nasi goreng sederhana.

Tambahkan ayam cincang, tuna, jamur, keju, atau sayuran cincang ke dalam isian agar rasanya semakin kaya dan mengenyangkan.

Cabe Gendot Isi Nasi dapat dinikmati sebagai camilan pedas, lauk makan siang, menu bekal, maupun sajian saat berkumpul bersama keluarga. Rasanya yang unik membuat hidangan ini berbeda dari olahan cabai pada umumnya.

Cabe Gendot Isi Nasi menghadirkan sensasi pedas, gurih, manis, dan asam dalam satu sajian. Dengan bahan yang sederhana dan cara membuat yang mudah, menu ini cocok bagi Anda yang ingin mencoba kreasi baru berbahan cabai dengan isian yang mengenyangkan.